17:53 Uhr

Sebastian Heisele spielt eine tolle Schlussrunde

In Wales gut in Schwung: Sebatian Heisele.

Golf: Beim Turnier in Wales kommt der Dillinger Sebastian Heisele auf Rang 14 und rückt im Gesamtklassement auf.

Von Günther Hödl

Celtic Classic auf dem Rydercup-Platz in City of Newport/Wales – das war von Donnerstag bis Sonntag die erste Turnierstation auf der European Tour für Sebastian Heisele nach mehrwöchiger Spielpause. Der Dillinger Golfprofi zeigte sich bestens erholt und machte seine Sache sehr gut.

Am Ende belegte er nach vier Runden und 273 Schlägen den, unter anderem mit Maximilian Kieffer geteilten 14. Rang im Gesamtklassement der 132 Teilnehmer. Das bescherte jedem der beiden Deutschen knapp 12300 Euro Preisgeld und wichtige Ranglistenpunkte. Heisele und Kieffer waren damit die stärksten der fünf deutschen Starter. Sieger wurde der Engländer Sam Horsfield (266).

Golf: Nur Kaymer vor Sebastian Heisele

Nach gleichmäßig guten Runden von 69, 70 und 69 Schlägen hatte sich Heisele das Sahnehäubchen für den Schlusstag aufgehoben: Der 32-Jährige benötigte nur 65 Schläge für den Par-71-Kurs. Im Gesamtklassement der Tour-Wertung verbesserte er sich um elf Ränge auf Position 92. Nur Deutschlands Nummer eins, Martin Kaymer, steht hier als Fünfzigster vor Heisele. Eine wichtige Position, den nur die ersten 50 Spieler der Gesamtwertung dürfen im Dezember zum Tourfinale nach Dubai.

Doch das „Race to Dubai“ ist noch lang. Weiter geht es für Sebastian Heisele bereits an diesem Donnerstag bei der Wales Open, die ebenfalls auf dem Platz des Celtic Manor Resorts in City of Newport ausgespielt wird.

