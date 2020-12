vor 3 Min.

Seit 1987 Chef des FC Zöschingen

Ehrung für Albert Füchsle, der erst kürzlich seinen 70. Geburtstag feierte

Gerade erst hat Albert Füchsle sein siebtes Lebensjahrzehnt vollendet. Am 19. Dezember feierte er den runden Geburtstag. Eine Schnapszahl steht für das ehrenamtliche Engagement des sportlichen Seniors: Seit 33 Jahren führt Füchsle den FC Zöschingen als Vorsitzender. Für seinen Einsatz wird er nun von Landrat Leo Schrell mit dem Theo-Flemisch-Preis 2021 geehrt.

Zu seiner aktiven Zeit als Fußballer spielte Füchsle für den FCZ und war auch Kapitän der Mannschaft. Später übernahm er der das Traineramt, heute schwingt der 70-Jährige noch den Tennisschläger. Als Vorsitzender war Albert Füchsle unter anderem am Bau der Tennisplätze und des Tennisheims oder an der Gestaltung des Grillplatzes und Spielplatzes beteiligt. Immer galt und gilt: Wenn im Verein Not am Mann ist, hilft Füchsle weiter.

Der Theo-Flemisch-Wanderpokal erinnert an seinen Namensgeber, den früheren „Lenker“ des FC Gundelfingen, und wird einmal im Jahr im Rahmen der Landkreis-Sportlerehrung an eine Persönlichkeit des Landkreis-Sports verliehen. Diese hat sich durch hervorragende Leistungen, langjähriges Engagement oder vorbildliches Verhalten verdient gemacht. Albert Füchsle ist der 31. Preisträger in der Liste der Ausgezeichneten. (gül)

Themen folgen