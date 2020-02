vor 22 Min.

Sie reizen und stechen seit 50 Jahren

Der Skatclub Pik 9 Dillingen feiert ein Jubiläum und würdigt seine Meister

Seit nunmehr fünfzig Jahren wird in Dillingen jeden Freitagabend gereizt, gestochen und geschmiert. „Das ist in unserem digitalen Zeitalter nicht mehr selbstverständlich“, hebt der Vorsitzende des Skatclubs Pik 9 Dillingen, Siegfried Maier, auf der Meister- und Jubiläumsfeier in den Schretzheimer Kleeblattstuben hervor und zollt in diesem Zuge den noch immer aktiven Gründungsmitgliedern Friedrich Troch und Josef Gerstmeier großen Respekt.

Neben dem Blick zurück auf die Vereinsgeschichte gibt Maier auch die Gewinner des traditionellen Neujahrsturniers bekannt, mit dem der Club in sein Jubiläumsjahr gestartet ist. Arthur Carski setzte sich nach drei Serien mit insgesamt 3530 Punkten an die Spitze des Teilnehmerfelds und verwies den Vorjahressieger Tobias Erdt (3517 Punkte) auf den zweiten Rang. Den dritten Platz belegte Anton Erdt (3133 Punkte). Letzterem gelang es auch, die Vereinsmeisterschaft 2019 für sich zu entscheiden (1080,81 Punkte im Schnitt). Zweiter wurde Vorsitzender Siegfried Maier (1064,75 Punkte) vor Elke Behringer (958,65 Punkte).

Auch auf schwäbischer und bayerischer Ebene präsentierten sich die Dillinger Spieler im vergangenen Jahr von ihrer besten Seite. So schaffte es Anton Erdt beim Wertungsturnier in Schwäbisch Gmünd aufs Podest und vertrat seinen Verein im Einzelwettkampf auf der bayerischen Meisterschaft in Nürnberg. Besonders erfreulich war auch, dass sich die Dillinger auf dem Bayernpokal gegen ein sehr starkes Konkurrenzfeld zu behaupten wussten und sich den Titel der besten Mannschaft auf Verbandsgruppenebene sicherten. (pm)

Themen folgen