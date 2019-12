vor 5 Min.

Sieben Siege in Folge

Spielgemeinschaft Bausch-Holzheim kegelt erfolgreich

Die Kegler der SpG Bausch-Holzheim 1 feiern nun schon den siebten Sieg in Serie und verteidigen die Tabellenführung erfolgreich. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung bezwingen sie den SKC Kimratshofen 1 klar mit 7:1 Punkten und 3069:2891 Holz.

Andreas Krakowka (524/+65) und Rainer Burgkart (485/+37) gaben zu Beginn gleich den Ton an und gewannen jeweils ihren Mannschaftspunkt mit drei siegreichen Bahnen gegen Anton Schmugg (459) und Alfred Probst (448). Danach blieb die SpG dominant und so bezwangen Georg Pogoreutschnig (516/+39) und Reinhard Schweizer (521/+15) ihre Kontrahenten Manuel Schindele (477) und Wolfgang Baindl (506) mit jeweils drei gewonnenen Durchgängen. Einzig Patrick Kerle (493/-17) hatte an diesem Tag mit 1:3 Sätzen das Nachsehen gegen Sebastian Mair (510). Christian Niesner (530/+39) jedoch glänzte zum Schluss auf allen vier Bahnen gegen Anton Zaha (491).

Die zweite Mannschaft aber hatte weniger Erfolg: Sie verlor mit 1:5 Punkten und 1889:2010 Holz gegen SKK Lauingen 1 und wartet weiter auf den ersten Sieg. Zunächst schaute es noch gut aus für die SpG. Wolfgang Hitzler (496/+8) konnte zu Beginn mit drei siegreichen Durchgängen gegen Martin Heinemann (488) gewinnen.

Paul Krakowka (454/-5) verlor dabei nur knapp mit 2:2 Sätzen gegen Michael Winter (459). Zur Halbzeit führte die SpG also noch mit 3 Holz und einem Punktestand von 1:1.

Die Schlusspaarung allerdings wurde regelrecht von den Gästen aus Lauingen zerlegt. Sowohl Harald Riedel (468/-58) als auch Walter Bucholz (471/-66) verloren alle ihrer Durchgänge gegen Wolfgang Prinz (526) und Pascal Mack (537). (ml)

