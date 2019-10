vor 19 Min.

Sieg eins für Binswangen

Die Lage in den unteren Ligen

Wieder eine ärgerliche knappe Tischtennis-Niederlage gab es für den Aufsteiger in die Herren-Bezirksklasse A TV Dillingen IV – diesmal bei heimstarken Auchsesheimern. Wesentlich deutlicher war da schon das 0:9 des SV Holzheim bei Spitzenreiter Wemding.

Den ersten Saisonsieg feierte in der Bezirksklasse B Binswangen bei Aufsteiger TSV Harburg. Noch besser läuft es bei Neuling Dillingen V, der nach dem 9:7 über Absteiger TSV Wertingen sogar auf Platz eins rangiert. Dort hat es sich in der Bezirksklasse C etwas überraschend auch Binswangen II eingerichtet, das Titelkandidat FC Gundelfingen III geschlagen nach Hause schickte.

Aufstiegsambitionen darf ebenfalls der TV Lauingen II in der Bezirksklasse D hegen, der zweimal 9:0 gewann: gegen den FC Mertingen IV und den TV Dillingen VIII. Mit einem 5:5-Remis gegen Riedlingen startete Dillingen II seine Saison in der Damen-Bezirksklasse A, wogegen Aufsteiger Villenbach III nach der Klatsche in Mertingen am Tabellenende festklebt. (rw)

Themen folgen