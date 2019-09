vor 21 Min.

Sieg gegen die Schwester

Vereinsmeisterschaften beim BSC Unterglauheim

Die Abteilung Tennis des BSC Unterglauheim ermittelte auch in diesem Jahr wieder ihre Meister in den Jugend- und Erwachsenendisziplinen. Am Vormittag starteten die jüngsten Tennisspieler des BSC Unterglauheim mit der Bambini-Olympiade und zeigten voller Begeisterung, was sie bis jetzt im Training gelernt hatten.

In der Disziplin Mädchen konnte Leonie Ziegler den Sieg vor Alexandra Schuster für sich beanspruchen. Im Damen-Doppel erzielten die Schwestern Anna und Eva Jakel gegen Regina Feistle und Tina Jakel einen Sieg. Das Duo Denise Meier und Manuel Schmidt setzte sich in einem spannenden Mixed gegen Katharina Wollmann und Gerhard Gumpp durch. Das Herren-Doppel entschieden Gerhard Gumpp und Sascha Waidemann gegen Mathias Reindl und Günther Schmidt für sich.

Im Herren-Einzelfinale konnte Gerhard Gumpp gegen Günther Schmidt seinen zweiten Tagessieg feiern. Tina Jakel gewann im spannenden Dameneinzel gegen ihre jüngere Schwester Anna Jakel. (pm)

