vor 21 Min.

So gut wie abgestiegen Lokalsport

28:39-Schlappe in Herrsching mauert Gundelfingen auf dem vorletzten Rang fest. Damen kassieren in Vaterstetten die deutlichste Niederlage dieser Landesliga-Saison

Das Positive an der Gundelfinger Auswärtsniederlage beim TSV Herrsching war, dass sich kein weiterer Handballer verletzt hat und sich alle Feldspieler in die Torwerferliste eintragen konnten. Mit 28:39 kam Noch-Landesligist TVG gehörig unter die Räder und kann nun wohl endgültig für die neue Saison in der Bezirksoberliga planen. Ein letzter Hoffnungsschimmer bliebe, wenn am kommenden Sonntag Konkurrent Friedberg III geschlagen würde.

Vor Spielbeginn gab es noch zwei gute Nachrichten: Topscorer Tobias Bauer und Marco Krumscheid konnte trotz Blessuren auflaufen. Es dauerte lange bis zum ersten Treffer der Partie. Nur einmal ging der Gast in Führung – nach fünf Minuten durch Michael Schaarschmidt – 0:1. Ab dann waren die Herrschinger treffsicherer und zeigten schönen Tempohandball. Entweder räumten sie über die Außenpositionen ab, oder setzten gekonnt ihren Kreisläufer ein. Der Spieler des TVG-Trainerteams Bleher/Hopf fanden einfach keinen Zugriff mehr in der Abwehr. Und im Angriff wurden die Bälle förmlich „hergegeben“, was Herrsching zu Tempogegenstöße ausnutzte. Nach dem Wiederanpfiff bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild. Gundelfingen war bemüht, kam aber nie näher als auf fünf Tore heran. Am Ende stand ein deutliches 39:28-Endergebnis auf der Anzeigentafel. Nun heißt es, sich für die letzten drei Saisonspiele nochmals aufzurappeln. (MSCH)

Spielfilm: 0:1, 4:1, 12:6, 17:12 – 19:14, 27:18, 28:23, 33:24, 38:26

TV Gundelfingen: Brucker, Lischka; Frieß (1 Tor/1 Siebenmeter), Schaarschmidt (2/1), Gerstmayr (2), Hander T. (4), Bauer (5/2), Hander M. (2), Gutbrod (2), Krumscheid (4), Rettenberger (1), Deininger (2), Schreitt (3)

Mit 22:39 besiegt kehrte die Landesliga-Damen des TVG vom Tabellenzweiten TSV Vaterstetten heim. Es ist die deutlichste Niederlage in dieser Saison und ein herber Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Um vom Relegationsplatz wegzukommen, müsste das Team alle drei noch ausstehenden Spiele gewinnen. Mit nur einem Auswechselspieler angereist, war schon vorher klar, dass es schwer werden würde. Unter anderem fehlten die beiden Keeperinnen Monique Baumgärtner (verletzt) und Verena Mörzl (beruflich verhindert). So gab A-Jugend-Torhüterin Lena Perler ihr Debüt.

In der ersten Hälfte konnte Gundelfingen das hohe Tempo der Gastgeberinnen noch einigermaßen mitgehen, nach dem Wechsel ließ schnell die Kraft nach. Und damit schwand auch die Konzentration. Vaterstetten bestrafte die durch technische Fehler verlorenen Bälle mit Kontertoren. Fast zehn Minuten blieb der TVG ohne Treffer, Vaterstetten zog auf 28:14 davon. Die linke Angriffsseite des TSV war kaum zu stoppen. Nach 60 Minuten war der Blick auf die Anzeigetafel ein bitterer. (vmö)

Spielfilm: 1:3, 7:5, 11:9, 16:13 – 22:14, 28:14, 31:17, 37:19, 39:22

TV Gundelfingen: Perler; Hopf, Kerler (4), Huber (7), Haselmeier, Ja. Kling (3), Je. Kling (2), Bergbreiter (6/2)

Themen Folgen