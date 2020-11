vor 32 Min.

„So seh’n Sieger aus, scha-lala-lala“

D-Junioren des FC Gundelfingen spielen die BOL-Runde meisterlich

Gerade eben hatte Schiedsrichter Florian Huber die Partie abgepfiffen, da hallte es auch schon aus den Lautsprechern: „So seh’n Sieger aus, scha-lala-lala!“ Mit 7:2 hatten die Fußball-D-Junioren des FC Gundelfingen eben ihr abschließendes Spiel gegen den TSV Meitingen gewonnen – und sind damit ungeschlagen neuer Meister der U13-Bezirksoberliga.

Zu Beginn merkte man den Grün-Weißen ein Stück weit die Nervosität an, wohl wissend, was auf dem Spiel stand. Nur mit einem Sieg würde am Ende Platz eins herausspringen. Keine Chance hatte Meitingens Torhüter Tobias Brodkorb dann allerdings in der 10. Minute, als FCG-Rechtsaußen Angelo Donato zu Fabian Rothermel querpasste, welcher den Ball wuchtig in den Torwinkel knallte. Schon zwei Minuten später fing Yalcin Polat einen Fehlpass von Brodkorb ab und erzielte das 2:0. Die Hausherren hatten nun Oberwasser. Die Vorentscheidung besorgte in der 24. Minute der stark aufspielende Verteidiger Robert Hopf per Distanzschuss, nachdem ein Verteidiger unglücklich per Kopf über den eigenen Torwart verlängert hatte – 3:0.

Der zweite Durchgang startete mit einem Doppelschlag von Fabian Rothermel, der nach Freistoßflanke von Hopf zunächst das 4:0 (31.) und kurz darauf im Nachsetzen das 5:0 erzielen konnte (32.) – und damit in diesem Match sprichwörtlich den Deckel draufsetzte. Das Spiel verlor im Anschluss merklich an Tempo und Intensität, bot allerdings auf beiden Seiten noch schöne Torraumszenen. Eine davon nutzte Polat nach Flanke von Philipp Link zum 6:0 (45.). Der TSV Meitingen konnte in der 49. Minute mit einem schönen Treffer von Alexander Meyer verkürzen und in der letzten Minute per Solo von Johannes Schön gar das 6:2 erzielen. Den Schlusspunkt behielten sich aber die Gärtnerstädter vor: Nach Freistoß von Link verwertete Polat den Abpraller in der Nachspielzeit zum 7:2-Endstand – und machte dabei seinen 14. Saisontreffer.

FCG-Trainer Peter Stegner nach dem Spiel: „Ein toller Abschluss einer herausragenden Saison. Wir blieben nicht nur in den Punktspielen, sondern auch in der Vorbereitung ungeschlagen.“ Er erinnert sich vor allem an die Siege gegen den FC Augsburg, Memmingen, Stätzling, Ansbach und im Derby gegen den FC Lauingen. (PSTE)

