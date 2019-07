vor 18 Min.

So sieht ein Handballfestival in Gundelfingen aus

46 Mannschaften kommen zum TV Gundelfingen und zeigen Topniveau. Wer am Ende das große Turnier gewinnt.

Auch das zweite Turnierwochenende des diesjährigen Dieter-Wallat-Gedächtnisturniers war für die TVG-Handballer ein voller Erfolg. Unter perfekten Wetterbedingungen genossen alle Teilnehmer ein großartiges Freiluft-Event in der Gärtnerstadt. Los ging es am Freitag mit einem Turnier an einer rund sechs Meter hohen Riesen-Dartscheibe, an dem insgesamt 20 Teams ortsansässiger Firmen, Sponsoren und Vereine teilnahmen. Parallel dazu fand im Festzelt das traditionelle Schafkopfturnier statt. Ausgelassene Stimmung und ein lauer Sommerabend sorgten für den perfekten Einstieg in das Turnierwochenende.

So sind die Endspiele gelaufen

Mit 46 teilnehmenden Mannschaften fanden am Samstag spannende Handballspiele in vier Altersklassen statt. Während des erstmals eintägigen Spielbetriebs maßen sowohl A-Jugenden als auch Damen- und Herrenmannschaften ihre Kräfte. In spannenden Endspielen konnten sich folgende Mannschaften jeweils auf den ersten drei Rängen platzieren: A-Jugend weiblich: TV Waltenhofen, FC Burlafingen, TV Gundelfingen; A-Jugend männlich: SC Unterpfaffenhofen, TSV Gilching-Argelsried, DJK Augsburg-Hochzoll; Damen: FC Burlafingen, VfL Günzburg 2, SV München-Laim; Herren: Queenspub Rangers, TV Gundelfingen, SG Brenz 1/Gundelfingen 2.

Großer Dank an die Ehrenamtlichen

Ein großer Dank gilt allen teilnehmenden Mannschaften, die man hoffentlich nächstes Jahr wieder in Gundelfingen begrüßen darf. Und natürlich auch ein Dankeschön an die unzähligen Helfer und Organisatoren, ohne die ein solches Großevent für den TV Gundelfingen nicht zu stemmen gewesen wäre, so die Verantwortlichen. Text: Nicole Kerler.

