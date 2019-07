vor 43 Min.

BC Schretzheim im Abstiegskampf

Von Franz Fischer

Wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelten die Herren beim knappen 5:4-Erfolg gegen Wertingen II. In der spannenden Partie setzten sich Thomas Keis und Benedikt Hirner jeweils in zwei Sätzen durch. Helmut Kapp und Manuel Wiedmann bezwangen ihre Gegner im Match-Tiebreak. Dem Doppel Wiedmann/Hermann Keller gelang schließlich der entscheidende Punktgewinn zum Gesamtsieg, ebenfalls im Matchtiebreak.

Nach drei gewonnenen Einzeln durch Joachim Schöneich, Stephan Leister und Horst Liebetanz bestand für die Herren 55 noch Hoffnung auf einen Sieg in Füssen. In den Doppeln war jedoch nichts Zählbares mehr zu verbuchen, sodass es am Ende 3:6 aus Schretzheimer Sicht stand. Chancenlos waren dagegen die Herren 60 beim 0:6 gegen Blau-Weiß Neu-Ulm. Wiederum eine solide Leistung zeigten die Damen II beim 4:2 gegen Wertingen II. Anja Ehrmann, Tanja Neder, Sybille Riegele sowie das Doppel Ehrmann/Neder waren die Punktelieferanten beim verdienten Heimsieg.

Deutlich mit 1:5 unterlagen die Damen 40 gegen die „Zweite“ aus Friedberg. Der Ehrenpunkt gelang dem Doppel Tanja Neder/Sybille Riegele. Überzeugend agierten erneut die Knaben 14 beim deutlichen 6:0 gegen Buchdorf. Hannes Brückner, Simon Abold, Alexander Burkhart und Timo Marbus waren die Erfolgsgaranten. Am nächsten Wochenende geht es beim punktgleichen Tabellenführer in Riedlingen um die Meisterschaft. Weitere Spielerfahrung sammelten die Bambini 12 bei der 0:6-Heimniederlage gegen Gersthofen II. Foto: Kleist

