03.12.2019

Souveränität

Bayernligist Mörslingen lässt zum Vorrundenfinale daheim nichts anbrennen

Mit einem sicheren Heimsieg beendet Mörslingen die Bayernliga-Vorrunde und ist hinter dem SKC Töging-Erharting auf Tabellenplatz zwei zu finden. Die SKK-Kegler schlugen Aufwärts Donauperle Straubing 7:1 (3353:3214). Tagesbester war dabei aber Gast Michael Bachl mit 587 Kegel, dicht gefolgt vom Mörslinger Fabian Frank (584). Der Grundstein für den Erfolg wurde bereits in der Startpaarung durch Bernd Steinbinder und Thorsten Nippert gelegt. In der Mittelpaarung lieferte sich Markus Fischer mit dem Straubinger Benedikt Schmid ein heißes Match mit dem besseren Ende für den SKKler. Auch Markus Büchner gewann sein Duell zum 4:0 (plus 151 Holz SKK). In der Schlusspaarung überzeugte wieder einmal mehr Fabian Frank. Thomas Weber hatte gegen den Tagesbesten Michael Bachl das Nachsehen.

Ergebnisse: Steinbinder – Schwarzensteiner 1:0 (4:0/579:497), Th. Nippert – Majstorovic 1:0 (3:1/546:512), Fischer – Schmid 1:0 (3,5:0,5/554:549), Büchner – Kattinger 1:0 (2,5:1,5/555:525), F. Frank – Stauber 1:0 (3:1/584:544), Th. Weber – Bachl 0:1 (0:4/535:587)

Die Herren II des SKK fuhren mit 5:3 (3240:3160) einen wichtigen Heimsieg gegen den ESV Augsburg ein. Tagesbester war Gerd Häusler vom SKK mit (568). Das Team um Kapitän Peter Laßmann zeigte die geschlossenere Teamleistung. Brugger behielt die Nerven, sicherte sich den Satzpunkt im letzten Durchgang und somit den entscheidenden Mannschaftspunkt.

Ergebnisse: Häusler – Uschner 1:0 (3:1/568:488), Baur – Weber 0:1 (2:2/519:523), Färber – Hobelsberger 1:0 (2:2/553:539), Lang – Wiedemann 0:1 (1,5:2,5/546:550), P. Laßmann – Stein 0:1 (2:2/526:557), Brugger – Gemmersdörfer 1:0 (2:2/528:503); Kreisklasse Gemischt: TSV Rain II – Mörslingen III 5:1 (2049:1932). Dietrich – Ritter 1:0 (3,5:0,5/516:477), Kortebusch – J. Frank 0:1 (1,5:2,5/481:517), Sarwas – Veh 0:1 (3,5:0,5/539:497), Wider – Bobinger 0:1 (3:1/513:441)

