19:05 Uhr

Spiel zehn, Sieg zehn Lokalsport

Handball: Noch ein Erfolg und der TVG hat die Hinrunde ohne Verlustpunkt durchgezogen.

Die Handballer des TV Gundelfingen reiten weiterhin auf der Erfolgswelle: Beim Mitabsteiger TSV Friedberg II gewannen sie auch ihr zehntes von jetzt zehn Saisonspielen – und festigten in der Bezirksoberliga-Tabelle die Führung.

Die Anfangsphase des Spiels verlief ausgeglichen, Gundelfingen legte meist vor, leistete sich aber einfache Fehler. Erst nach einer Auszeit der Heimmannschaft steigerte sich die TVG-Konzentration. In der Abwehr wurde nun konsequent zugepackt. Zur Pause lag der Gast schon fünf Tore vorne. „Wir müssen die Konzentration hochhalten und mehr aufs Tempo gehen“, forderte TVG-Trainer Markus Bauer in der Kabine. Seine Vorgaben wurden konsequent umgesetzt, der klare 33:22-Sieg geriet nie in Gefahr.

Zum Jahresabschluss kommt am Sonntag (17 Uhr) Tabellenvorletzter TSV Gersthofen in die Gundelfinger Kreissporthalle. (MSCH)

