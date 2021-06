Sport-Geschichte

Sportschau: Eine Institution feiert 60. Geburtstag

Plus Die ARD-Sportschau geht am 4. Juni 1961 erstmals auf Sendung – damals noch ohne Bundesliga-Fußball. Im Laufe der Jahre sind auch Fußballer des Landkreises Dillingen Teil der Berichterstattung.

Von Walter Brugger

Die Bundesliga und die Sportschau sind für viele Fußball-Fans gar nicht zu trennen. Wer an die deutsche Eliteklasse der Kicker denkt, hat immer auch die ARD-Sendung im Kopf. Und das seit mittlerweile 60 Jahren. Am 4. Juni 1961 wurde die Sportschau zum ersten Mal überhaupt ausgestrahlt. Doch wie der Name schon ein Stück weit verrät, ging es nicht immer nur um Fußball oder die Bundesliga.

