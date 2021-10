Bundesliga-Frauen glücklos

Die erste Mannschaft des BC Schretzheim verliert beim Namensvetter KC Schrezheim mit 31 Holz Unterschied

(3153:3122, 15:9). In einem spannenden Spiel beim Namensvetter KC Schrezheim II hatten die Bundesliga-Frauen des BC Schretzheim am Ende nicht das nötige Glück und verloren 2:6. In der Startpaarung war das Spiel noch ausgeglichen: Während Monika Kopp ihre Partie nach schwacher Vorstellung um 84 Holz verlor, konnte Sylvia Eberhard als Beste beim BCS den Mannschaftspunkt und 92 Holz gewinnen. Simone Perzl und die für sie nach 60 Wurf eingewechselte Christine Grau standen auf verlorenem Posten (0:4, –39 Holz). Jennifer Hollet dagegen konnte ihren Mannschaftspunkt und 15 Holz gewinnen. Vor der Schlusspaarung stand es demnach 2:2 nach MP und –24 Holz. Marion Frey tat sich schwer und gab trotz guten 551 Holz (minus neun) den MP ab. Auch Nicole Weitmann-Griesinger konnte das Ruder nicht mehr herumreißen, ihr fehlten sechs Holz zum Punktgewinn. Nach dieser Niederlage stehen die BCS-Damen nun auf Platz fünf der Tabelle.

L. Fladung – M.Kopp 1:0 (571:487, 4:0), J. Plischke/M. Graser – S. Eberhard 0:1 (477:569, 0:4), L. Drexel – Chr. Grau/S. Perzl 1:0 (507:468, 4:0), J. Fladung –J. Hollet 0:1 (502:517, 2:2), I. Drexel – M. Frey 1:0 (560:551, 3:1), M. Kissenbauer – N. Weitmann-Griesinger 1:0 (536:530, 2:2)

(2152:1944, 14:2). Die Herren II in der Kreisliga West standen beim FV Gerlenhofen auf verlorenem Posten. Mit einer deutlichen 0:6-Niederlage kehrten sie heim. In der Startpaarung legte der Gerlenhofer Udo Bühler mit 607 Holz gegen Tobias Rehm (448 Holz) den Grundstein zum Sieg. Auch Bernd Grauer musste knapp den Mannschaftspunkt abgeben. Somit lag der BCS zur Halbzeit schon mit 0:2 und 168 Holz zurück. Günter Schimpp (Bester beim BCS) begann zwar stark und gewann deutlich den ersten Satz, die anderen drei Sätze verlor er aber und damit auch den Mannschaftspunkt. Philipp Steib hatte zwar den schwächsten Gegenspieler, aber auch er verlor bei seinem ersten Saisoneinsatz alle vier Sätze.

D. Bergant – B. Grauer 1:0 (517:508, 3:1), U. Bühler – T. Rehm 1:0 (607:448, 4:0), N. Müller – G. Schimpp 1:0 (530:534, 3:1), J. Allgaier/T. Spindler – Ph. Steib 1:0 (498:454, 4:0)

(2084:2136, 7:9). Eine starke Leistung zeigten die BCS-Frauen II im Auswärtsspiel bei der SpG Schwabmünchen-Bobingen I. Giulia Pelger (521) und Angela Hölzle (Beste beim BCS, 551) brachten ihr Team mit 2:0 MP und bereits +80 Holz in Führung. Gabi Kehrle hatte es mit der Tagesbesten Nadine Stephan (584) zu tun, konnte aber mit guten 533 Holz den Rückstand in Grenzen halten. Sabine Zaschka sicherte dank zweier starker Sätze und mit einem Holzplus von 24 Holz den Mannschaftspunkt. Mit 6:2 Tabellenpunkten stehen die BCS-Frauen weiterhin auf Platz zwei in der BOL.

N. Stenke – G. Pelger 0:1 (502:521, 2:2), K. Below – A. Hölzle 0:1 (490:551, 0:4), N. Stephan – G. Kehrle 1:0 (585:533, 3:1), B. Below – S. Zaschka 0:1 (507:531, 2:2)

(1864:1807, 8:8). Auch die Damen III erzielten einen 5:1- Heimsieg gegen den SV Mammendorf I. Martina Hitzler spielte in ihrem Debüt nach der Babypause mit 520 Holz Tagesbestleistung, holte den Mannschaftspunkt und wichtige 46 Holz. Franziska Urban dagegen hatte gesundheitliche Probleme und gab den MP sowie 84 Holz ab. Vera Weindl verlor knapp die ersten beiden Sätze, zeigte sich aber unbeeindruckt vom Einbruch ihrer Gegnerin und konnte mit 2:2 und +43 Holz den MP gewinnen. Heidi Grauer dagegen gewann teils deutlich alle vier Sätze und dazu 62 Holz. (hölzle)

M. Hitzler – G. Preuhs 1:0 (520:474, 2:2), F. Urban – E. Waschnik 0:1 (344:438, 0:4), V. Weindl – I. Lunglmeir 1:0 (496:453, 2:2) H. Grauer – D. Blum/P. Scherer 1:0 (504:442, 4:0)