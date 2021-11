Der nächste Mörslingen-Krimi

Daniel Karmann schafft im Endspurt das Happy End für den Bayernligisten

Tagesbester beim Bayernliga-Heimkampf der Mörslinger Kegler war zwar ein Gast (Maximilian Moser, 583 Holz), doch den Gesamtsieg fuhr nach sehr spannendem Verlauf der heimische SKK mit einem 5:3 (3303:3265) ein. Gegen die SpG Puchheim-Gröbenzell überzeugten bei Mörslingen Daniel Karmann (576) und Thomas Weber (572).

Der Start lief überhaupt nicht nach Plan. Bernd Steinbinder musste trotz des höheren Gesamtergebnisses seinen Mannschaftspunkt abgeben. Auch Thorsten Nippert hatte das Nachsehen – es stand 0:2 bei minus 26 Holz. In der Mittelpaarung mussten unbedingt Punkte her. Sowohl Dennis Zohner als auch Thomas Weber wurden den Anforderungen gerecht und wandelten den Holzrückstand in einen Vorsprung um. Sie schickten die Schlusspaarung beim 2:2-Zwischenstand mit 38 Plusholz ins Rennen. Fabian Frank fand in dieser Partie nicht zu seiner gewohnten Stärke. Auch Daniel Karmann hatte die ersten 60 Wurf mit Christoph Riederer zu kämpfen. Der Vorsprung war weg und der SKK lag mit 16 Holz zurück. Ein weiterer Krimi entwickelte sich. Starke 157 Kegel im dritten Durchgang von Karmann gaben schließlich den Ausschlag für den Mörslinger Heimsieg.

Ergebnisse: Steinbinder – Klause 0:1 (1:3/535:515), Th. Nippert – Moser 0:1 (2:2/537:583), Zohner – Bendak 1:0 (2:2/556:533), Th. Weber – Haubrih 1:0 (4:0/572:531), F. Frank – Drescher 0:1 (0:4/527:568), Karmann – Riederer 1:0 (3:1/576:535)

Die „Zweite“ erkämpft einen wichtigen BOL-Punkt und zeigte beim 4:4 (3256:3300) gegen Kipfenberg II fast durchgehend eine solide Leistung. Kapitän Matthias Nippert lief mit Tagesbestleistung von 595 Kegeln zur Topform auf. Am Start holte Thorsten Nippert in einem sehr knappen Duell den MP. Uwe Färber überzeugte mit hervorragenden 572 Kegel und gewann. Der SKK lag mit 2:0 und einem Plus von 24 Kegeln in Führung. Im Mittelpart hatte das Duo Philipp Weber/Michael Baur gegen Ivica Loncarevic keine Chance. Thomas Weber gewann jedoch seine Partie. Mit 3:1 und plus 34 Kegel ging es in das Schlussdrittel. Hier kegelte Matthias Nippert in Topform. Bei Wolfgang Lang lief es nicht so optimal. Am Ende mussten sich die SKKler in einem sehr spannenden Spiel mit einem Remis zufriedengeben. Dieser Punktgewinn kann jedoch in der Saisonabrechnung noch sehr wichtig sein.

Ergebnisse: Th. Nippert – Simon 1:0 (2:2/555:547), Färber – Strauß 1:0 (3:1/572:556), Ph. Weber/Baur – Loncarevic 0:1 (0:4/480:560), Th. Weber – Kucsera 1:0 (2:2/544:522), M. Nippert – Seeger/Weber 1:0 (3:1/595:533), Lang – Gloßner 0:1 (1:3/510:582)

Der SKK Mörslingen G2 kehrte mit einer 1:5-Niederlage (1921:2159) vom ESV Nördlingen II zurück. Mannschaftsbester Josef Frank ergatterte mit 533 Kegel den einzigen Mannschaftspunkt für den SKK. Die Rieser Gastgeber überzeugten mit sehr hohen Einzelergebnissen.

Ergebnisse: Hauk – J. Frank 0:1 (1,5:2,5/523:533), Nigel – Laber 1:0 (4:0/563:415), Gehring – Bobinger 1:0 (3:1/560:491), Lauermann – K. Laßmann 1:0 (2:2/513:482) Foto: Aumiller