Die Zweitliga-Damen machen es vor

Dem 7:1 gegen Gaisbach steht ein 1:7 der Schretzheimer Männer gegenüber

Die Bayernliga-Kegler des BC Schretzheim kommen nicht in Fahrt. Auch gegen Durach verloren sie klar 1:7 (5,5:18,5; 2943:3391). Wie es gemacht wird, zeigten die Frauen: Die Damen I gewannen gegen Gaisbach 7:1, die Damen II erzielten beim 4:2 gegen Karlshuld ihren Mannschaftsrekord.

Die Bayernliga-Männer verloren gegen Durach auch im dritten Saisonspiel, zudem reihte sich Kapitän Thomas Zaschka bei den Verletzten ein. Die Starter Günter Schimpp und Benedikt Ruschitzka (gegen Tagesbesten Alexander Salzer, 607 Holz) gaben 126 Holz und beide Mannschaftspunkte ab. Auch Wilfred Ruschitzka spielte schwach und verlor weitere 56 Holz. Einzig Alexander Krebs gewann seinen MP. Jugendspieler Markus Ruschitzka hielt drei Sätze lang gut mit, ehe er abreißen ließ. Zaschka bot lange ein Spiel auf Augenhöhe, ehe er nach 70 Wurf die Bahnen verletzt verließ.

Ergebnisse: G. Schimpp – O. Koberwitz 0:1 (1:3, 515:584), B. Ruschitzka – A. Salzer 0:1 (0:4, 551:607), W. Ruschitzka – M. Baumgartner 0:1 (0,5:3,5, 521:577), A. Krebs – A. Zammataro 1:0 (2:2, 553:534), T. Zaschka – T. Engel 0:1 (1:3, 323:550), M. Ruschitzka – M. Thanner 0:1 (1:3, 482:539)

Der Heimsieg gegen Gaisbach (7:1 – 13:11; 3212:3151) sieht deutlicher aus, als er war. Am Start unterlag Christine Grau der Tagesbesten Nicole Binder (581) und gab viele Holz ab. Auf der anderen Seite zeigte Simone Perzl die beste Leistung der BCS-Frauen (566 Holz). Zwischenstand: 1:1 (minus 20 Holz). Sylvia Eberhard holte zwar den MP, aber nur dank drei Holz mehr. Jennifer Hollet reichte eine durchschnittliche Leistung für wichtige 43 Plus-Holz. Nächster Zwischenstand: 3:1 (plus 26), das Spiel war noch völlig offen. Marion Frey tat sich schwer, punktete aber. Nicole Weitmann-Griesinger machte es spannend bis zum letzten Satz, räumte jedoch toll ab. Der BCS kletterte auf Tabellenplatz zwei.

Ergebnisse: C. Grau – N. Binder 0:1 (0:4, 507:581), S. Perzl – V. Pflugfelder 1:0 (3:1, 566:512), S. Eberhard – C. Volz 1:0 (2:2, 519:516), J. Hollet – T. Möhler 1:0 (3:1, 534:491), M. Frey – T. Gebauer 1:0 (3:1, 535:519), N. Weitmann-Griesinger – M. Binder 1:0 (2:2, 551:532)

Mit neuem Mannschaftsrekord schlugen die Damen II den Gast aus Karlshuld 4:2 (9,5: 6,5; 2202:2134). Gabi Kehrle (553) glaubte sich schon sicher, doch der Gegenspielerin gelang mit einem Neuner im letzten Wurf das Unentschieden im vierten Satz, sodass der Punkt trotz weniger Holz an Karlshuld ging. Angela Hölzle (535) konnte gegen die beste Karlshulderin erst die letzten beiden Sätze gewinnen und den Gesamtrückstand auf 16 Holz begrenzen. Christina Bischof, sonst in der 2. Liga dabei, zeigte von Beginn an ihre Klasse und spielte Tagesbestleistung (562 Holz). Auch Sabine Zaschka (552) hatte einen guten Tag. Belohnung für den Sieg: Tabellenplatz zwei.

Ergebnisse: G. Kehrle – F. Hentschel 0:1 (1,5:2,5, 553:549), A. Hölzle – C. Maderholz 0:1 (2:2, 535:555), C. Bischof – M. Reil 1:0 (4:0, 562:500), S. Zaschka – D. Wagner 1:0 (552:530)

Die Herren II konnte wegen Spielermangels gegen den SKC Bächingen nicht antreten, die Herren III und die A-Jugend waren spielfrei.