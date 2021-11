Die beste Saisonleistung gezeigt

Bayernligist SKK Mörslingen gewinnt mit 7:1 gegen den SKC Bavaria Pasing

Der Bayernligist SKK Mörslingen feierte mit Saisonbestleistung einen klaren 7:1-Sieg über den SKC Bavaria Pasing. Tagesbester der Partie war Daniel Karmann mit hervorragenden 607 Kegeln. Das Spiel in der BOL zwischen dem SKK Mörslingen II und dem Losodica Munningen I musste kurzfristig verlegt werden. Die „Dritte“ verliert in Lauingen. Auch für die „Vierte“ gab es leider keine Punkte.

– SKC Bavaria Pasing I 7:1 (3461:3254). Die gewohnte Startpaarung mit Bernd Steinbinder und Thorsten Nippert (583) stellte bereits die Weichen auf Sieg. Beide konnten ihre Mannschaftspunkte gewinnen und spielten einen Vorsprung von 138 Holz heraus. Eine gute Grundlage für die Mittelpaarung. Dennis Zohner holte einen weiteren Punkt für sein Team. Thomas Weber hingegen musste die Punkte dem Besten der Gäste, Robin Vogel (585), überlassen. Der Holzvorsprung wurde gehalten. So schickte Mörslingen die Schlusspaarung mit 3:1 / +138 Holz in das letzte Drittel. Eine ganz ungewohnte Situation. Wer jedoch dachte, dass Fabian Frank und Daniel Karman sich darauf ausruhten, hatte sich getäuscht. Beide legten noch eine Schippe drauf. Frank (592) gewann mit 4:0 klar gegen Steffen Weinack. Nach dem Satzverlust im ersten Durchgang drehte Karmann die Partie zu seinen Gunsten und spielte auf den letzten 30 Wurf überragende 174 Holz (V:100/A:70/F:0). Am Ende stand mit Saisonbestleistung und einer erneut geschlossenen Mannschaftsleistung ein klarer Sieg für die Gastgeber auf der Anzeigetafel. Die Recherche im Archiv zeigte auch, dass dies der Heimrekord unter Wettkampfbedingungen ist. Nur im Vorbereitungsspiel am 15. August 2009 gegen den SKC Viktoria Bamberg konnte mit 3496 Holz ein noch höheres Ergebnis erzielt werden.

Ergebnisse: Steinbinder – Hagn 1:0 (4:0/557:484), Th. Nippert – R. Weinack 1:0 (3:1/583:518), Zohner – Wöhle 1:0 (4:0/565:537), Th. Weber – Vogel 0:1 (2:2/557:585), F. Frank – S. Weinack 1:0 (4:0/592:564), Karmann – Moldenhauer 1:0 (3:1/607:566).

Mörslingen II – Losodica Munningen I. Das Spiel musste kurzfristig auf Wunsch der Gäste verlegt werden.

(1922:1909). Eine knappe Niederlage musste die „Dritte“ in Lauingen hinnehmen. Die Aufholjagd der Schlusspaarung mit Uwe Färber und dem Tagesbesten Wolfgang Lang (525 Holz) reichte leider nicht zum Sieg.

Ergebnisse: Häusler – Herreiner 1:0 (4:0/496:437), Kaiser/Rehm – Bobinger 1:0 (3:1/504:446), Suck – Färber 0:1 (3:1/447:501), Spielberger – Lang 0:1 (1:3/475:525).

(1822:1723). Josef Bobinger holte den Ehrenpunkt für sein Team bei der deutlichen Niederlage in Munningen. Die restlichen Punkte und der Gesamtsieg blieben bei den Gastgebern aus dem Ries.

Ergebnisse: Hertle – Laber 1:0 (3:1/449:428), Bucher – Kotter 1:0 (4:0/492:416), M. Gruber/W. Gruber – Bobinger 0:1 (1:3/432:442), Schneele – Herreiner 1:0 (3:1/449:437).