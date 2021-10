Gewonnen, aber nicht überzeugt

Bayernligist Mörslingen schlägt ersatzgeschwächten Gast MBB-SG Augsburg klar

Gegen ersatzgeschwächte Augsburger gewann Kegel-Bayernligist Mörslingen 7:1 (3213:3114). Dennoch will ergebnistechnisch der Knoten in der Schlössle-Kegelarena noch nicht platzen: Für die Tagesbestleistung reichten dem Ex-SKKler in Reihen der Gäste, Patrick Krahammer, 559 Holz. Die „Zweite“ steckte eine weitere Niederlage ein, die Teams G1 und G2 kehren sieglos nach Mörslingen zurück.

MBB-SG Augsburg reiste mit zwei Ersatzleuten an – was aber nichts zu sagen hatte. SKKler Bernd Steinbinder fand nach Startschwierigkeiten seinen Spielfluss und gewann (plus 70 Holz). Thorsten Nippert unterlag Krahammer – es stand 1:1 (plus 31 Holz). Dennis Zohner und Thomas Weber punkteten trotz schwacher Ergebnisse und stellten die Weichen auf Sieg. Fabian Frank und Daniel Karmann spielten die Partie erfolgreich nach Hause. Doch die Einzelergebnisse aller Mörslinger lassen noch viel Luft nach oben.

Ergebnisse: Steinbinder – Cekovic 1:0 (4:0/557:487), Th. Nippert – Krahammer 0:1 (1:3/520:559), Zohner – Baumeister 1:0 (3:1/522:502), Th. Weber – Sens 1:0 (2:2/521:507), F. Frank – Dilling 1:0 (3:1/546:546), Karmann – T. Mozet 1:0 (3:1/547:513)

Beim 2:6 (3144:3197) gegen Gerlenhofen verloren beide SKK-Starter: Peter Laßmann und Uwe Färber quittierten den 0:2-Rückstand (minus 60 Holz). In der Mitte überzeugte Andreas Engelmayer als bester SKKler mit 563 Holz, unterlag aber dem Tagesbesten Alexander Mazeth (584). Thorsten Nippert holte den ersten Punkt. Zwischenstand: 1:3 (minus 41 Holz). Das Mörslinger Schlussduo kämpfte sich zwar immer wieder heran, konnte sich aber am Ende nicht durchsetzen. Matthias Nippert holte den zweiten Punkt, Wolfgang Lang verlor.

Ergebnisse: Laßmann – Archangee 0:1 (1:3/481:528), Färber – Klose 0:1 (1:3/502:515), Engelmayer – Mazeth 0:1 (1:3/563:584), Th. Nippert – Silva Lameira 1:0 (3:1/528:488), M. Nippert – Ritlewski 1:0 (2:2/548:533), Lang – Bühler 0:1 (2:2/522:549)

Kreisklasse: SSV Höchstädt G1 – SKK Mörslingen G1 4:2 (1944:1914). Bieberich – Ritter 1:0 (2:2/479:476), Gollmann – Veh 0:1 (1,5:2,5/476:501), Aninger – Ph. Weber 0:1 (2:2/447:483), Kordik – Bobinger 1:0 (3:1/542:454)

Kreisklasse A: SpG Bausch-Holzheim G2 – SKK Mörslingen G2 4:2 (1826:1746). Allmis – J. Frank 1:0 (2:2/489:458), Hämmerle – Laber 0:1 (2:2/406:462), Buchholz – Herreiner 0:1 (2:2/473:474), Wiedholz – Erdmann 1:0 (4:0/458:352)