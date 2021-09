In vier Partien nur einen Punkt geholt

Der BC Schretzheim tut sich in der 2. Bundesliga und in der Bayernliga schwer

Die Ausbeute der Schretzheimer Kegler am vergangenen Spieltag war mager: Die vier angetretenen Teams holten insgesamt nur einen Punkt. Die Herren I verloren auch ihr zweites Bayernliga-Saisonspiel, diesmal bei der SpG Peiting-Schongau mit 3:5 (9:15; 2974:3217). Manuel Krebs kommt derzeit nicht über Kreisklassen-Niveau heraus. Mit mageren 405 Holz gab er 136 ab. Jugendspieler Markus Ruschitzka machte es besser und gewann nach 2:2 Satzpunkten dank der besseren Holzzahl den Zähler. Wilfred Ruschitzka holte gegen den Tagesbesten Thomas Feuchtinger zwar einen Satz, gab aber 115 Holz ab. Günter Schimpp hatte ebenfalls keine Chance. Vor der Schlusspaarung lag der BCS 1:3 nach Punkten und 278 Holz zurück. Thomas Zaschka und Benedikt Ruschitzka gewannen zwar noch ihre Partien, doch war dies nur noch Ergebniskosmetik.

Die nächste Gelegenheit für einen Sieg bietet sich am Samstag, 16 Uhr, gegen GK Durach. Die Gäste aus dem Allgäu gewannen zuletzt aber gegen Mörslingen 7:1. Die Herren II treten am Samstag um 13 Uhr gegen den SKC Bächingen II an, die Herren III sind spielfrei.

Ergebnisse: C. Sporer – M. Krebs 1:0 (4:0, 541:405), T. Ludwig – M. Ruschitzka 0:1 (2:2, 510:534), T. Feuchtinger – W. Ruschitzka 1:0 (3:1, 596:481), M. Pfeiffer – G. Schimpp 1:0 (4:0, 512:461), M. Wolf – T. Zaschka 0:1 (1:3, 525:539), M. Fried – B. Ruschitzka 0:1 (1:3, 533:554)

Außer Spesen nichts gewesen: Die Reise nach Freiburg hat sich für die Zweitliga-Frauen nicht gelohnt. Beim ungewohnten Spiel über sechs Bahnen unterlagen sie klar 1,5:6,5 (7:17; 3292:3416) beim DKC Waldkirch. Monika Kopp und Sylvia Eberhard begannen stark, konnten beide aber einzig den ersten Satz gewinnen. Simone Perzl dagegen sicherte ihren Mannschaftspunkt. Somit lag der BCS zur Spielmitte mit 1:2 und 29 Holz hinten. Waldkirch bot in der zweiten Hälfte seine stärksten Spielerinnen auf. Der Tagesbesten Andrea Kempf (610) unterlag Nicole Weitmann-Griesinger trotz starker Leistung. Christina Bischof war in allen vier Sätzen chancenlos. Marion Frey erreichte mit stolzen 578 Holz nur ein Remis.

Im Heimspiel am Sonntag gegen Tabellenzweiten SKC Gaisbach muss der BCS zwar auf Monika Kopp verzichten, dafür ist Jenny Hollet nach ihrem BOL-Gastspiel wieder mit dabei. Herausragende Gaisbacherin ist Nicole Binder.

Ergebnisse: L. Lang – M. Kopp 0:1 (3:1, 538:522), J. Wittmann – S. Eberhard 1:0 (3:1, 578:556), P. Mellert – S. Perzl 0:1 (1:3, 540:549), K. Keßler – C. Bischof 1:0 (4:0, 572:510), A. Kempf – N. Weitmann-Griesinger 1:0 (4:0, 610:577), K. Francz – M. Frey 0,5:0,5 (2:2, 578:578)

Die Frauen II waren BOL-Gast in Vöhringen, wo sie mit 1:5 (6:10; 1963:2062) unter die Räder kamen. Vera Weindl kegelte gegen die Ex-Schretzheimerin Christine Rösch gut mit und gewann zwei Sätze, doch der Mannschaftspunkt ging an Vöhringen. Ebenso erging es Julia Bibo. Jenny Hollet, die sonst im Bundesliga-Team startet, erkämpfte den einzigen MP für den BCS, da Angela Hölzle zwei Sätze knapp und zwei Sätze sehr deutlich verlor.

Im anstehenden Heimspiel gegen die alten Bekannten aus Karlshuld sind Sabine Zaschka und Giulia Pelger wieder dabei. Die Frauen III bestreiten das einzige BCS-Auswärtsspiel beim KF Jedesheim.

Ergebnisse: C. Rösch – V. Weindl 1:0 (2:2, 514:487), C. Nadler – J. Bibo 1:0 (2:2, 502:492), S. Koch – A. Hölzle 1:0 (4:0, 536:464), M. Albert – J. Hollet 0:1 (2:2, 510:520)

Den einzigen Tabellenpunkt für den BC Schretzheim machten die Damen III in der Bezirksliga Süd. Gegen Memmingerberg sicherten sie sich auf der Zielgeraden ein 3:3-Remis (7:9, 1960:2001). Franziska Urban startete trotz Verletzung, musste aber nach 60 Wurf gegen Vera Weindl ausgewechselt werden. Zusammen gaben sie den Mannschaftspunkt sowie 59 Holz ab. Auf der anderen Seite begann Heidi Grauer stark, gewann den MP am Ende aber nur dank acht Holz mehr. Julia Bibo und Angela Hölzle kämpften bis zum letzten Wurf und sicherten sich die Mannschaftspunkte. Die Punkte für die bessere Holzzahl gingen aber an die Gäste.

Ergebnisse: F. Urban/V. Weindl – A. Demmeler 0:1 (0,5:3,5, 441:500) H. Grauer – G. Wassermann 1:0 (2.2, 506:498), J. Bibo – C. Löhle 1:0 (2:2, 503: 491), A. Hölzle – S. Eisenbach 1:0 (2,5:1,5, 510:512)

Das Spiel der Jugend gegen Lauingen wurde verlegt und findet nun am 27. Oktober statt.