Mörslingen gewinnt Krimi in Zuchering

Herren I kehren mit Sieg aus Oberbayern zurück. Herren II gehen leer aus

Mit einem Sieg kehrte der SKK Mörslingen vom Sonntagsspiel in Zuchering zurück. Den mitgereisten Fans wurde ein nervenaufreibendes Match geboten. Tagesbester Spieler war Kapitän Bernd Steinbinder mit 592 Kegeln (V:389/A:203). Die dritte Niederlage in Folge kassierten die Herren II. Einen Sieg gab es für den SKK Mörslingen G1, die G2 ging jedoch leer aus.

Bayernliga

(3248:3290). Der SKK ging mit Bernd Steinbinder und Dennis Zohner in das Match. Steinbinder gewann klar seine Partie gegen Markus Schuller und erspielte 84 Holz plus für den SKK. Zohner unterlag leider Christian Lösel. Zwischenstand 1:1 / plus 29 Holz für Mörslingen. Im Mittelpart unterlagen sowohl Thorsten Nippert als auch Thomas Weber und mussten die Punkte den Zucheringern überlassen. Nun führten die Gastgeber mit 3:1 und einem Vorsprung von 37 Kegeln. Es war noch alles drin. Mit Fabian Frank und Daniel Karmann schickte der SKK seine zwei routinierten Schlussspieler auf die Bahnen. Und beide bewiesen wieder einmal mehr ihre Nervenstärke und Kampfeswillen. Nach dem ersten Durchgang war der Holzrückstand schon wettgemacht und es zählte, die Mannschaftspunkte zu gewinnen. Frank gewann klar gegen Thomas Bleier und erzielte mit 207 Holz ein gigantisches Abräumergebnis. Auch Karmann holte den Punkt im Duell mit Lorenz Philipp.

Die SKKler konnten den Sieg auf ihre Seite ziehen und gewannen die Partie im Abräumen (72 Holz mehr als Zuchering). Es war ein spannender Wettkampf für Spieler und Zuschauer. Der Jubel nach dem Sieg war groß.

Ergebnisse: Schuller – Steinbinder 0:1 (1:3/508:592), Lösel – Zohner 1:0 (3:1/557:502), Baumgarten – Th. Nippert 1:0 (3:1/575:546), Suchy – Th. Weber 1:0 (2:2/559:522), Bleier – F. Frank 0:1 (0:4/535:579), Lorenz – Karmann 0:1 (1:3/514:549).

Bezirksoberliga

(2981:2890). Für Mörslingen eröffneten Peter Laßmann und Daniel Karmann das Spiel auf den sehr zähen Bahnen in Wertingen. Laßmann kam überhaupt nicht zurecht und verlor seinen Punkt deutlich. Karmann erkämpfte nach dem verlorenen ersten Satz die restlichen drei Spielpunkte für sich und gewann sein Match. Die Gastgeber gingen mit 1:1 und 42 Kegeln in Führung. In der Mittelpaarung holte Thomas Weber seinen Punkt. Uwe Färber verlor sein Duell deutlich gegen Christian Niesner. Vor dem Schlussdrittel standen 2:2 Mannschaftspunkte auf der Anzeigetafel, aber 56 Holz mehr für die Gastgeber. Matthias Nippert verlor gegen den Tagesbesten Andreas Krakowka (531 Holz), und auch Wolfgang Lang hatte gegen Patrick Kerle das Nachsehen. Der Derbysieg ging somit nach Bausch-Holzheim.

Ergebnisse: Hitzler – P. Laßmann 1:0 (4:0/461:383), Pogoreutschnig – Karmann 0:1 (1:3/473:509), Schweizer – Th. Weber 0:1 (1:3/487:508), Niesner – Färber 1:0 (4:0/523:488), Krakowka – M. Nippert 1:0 (3:1/531:516), Kerle – Lang 1:0 (2:2/506:486).

Kreisklasse

G I – SKV Goldburghausen G I 5:1 (2014:1973). Die Punkte blieben in der Schlössle-Kegelarena. Tagesbester für Mörslingen war Armin Ritter mit 533 Holz.

Ergebnisse: Ph. Weber – Förstner 1:0 (4:0/520:475), Ritter – Allgeyer 1:0 (3:1/533:499), Veh – Götz 0:1 (1:3/443:525), Bobinger – Volk 1:0 (3:1/518:474).

Kreisklasse A

(1661:1881). Keinen guten Tag erwischte die GII des SKK. Sie musste alle Punkte den Gästen überlassen.

Ergebnisse: Körle – Kollmann 0:1 (0:4/380:458), J. Frank – Mitschke 0:1 (1:3/396:470), K. Laßmann/Erdmann – Dietrich 0:1 (1,5:2,5/465:480), Laber – Dikautschitsch 0:1 (1:3/420:473).