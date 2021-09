Mörslingen quittiert deutliche Niederlagen

Nur Fabian Frank als Tagesbester kann dagegenhalten

Die Bayernliga-Mannschaft der Mörslinger Herren-Sportkegler kehrte mit einer 1:7-Niederlage (3327:3393) aus dem Allgäu zurück. SKK-Tagesbester war Fabian Frank mit 573 Kegeln, der auch für den einzigen Mannschaftspunkt sorgte. Die „Zweite“ traf es noch härter, sie verlor das BOL-Derby in Bächingen gar mit 0:8.

Während Bernd Steinbinder beim Match in Betzigau gegen GK Durach seine beiden ersten Sätze verlor und die dabei weniger gespielten Kegel nicht mehr gutmachen konnte, gestaltete Thorsten Nippert sein Match auf Augenhöhe. Am Ende fehlte ihm ein Kegel für ein Unentschieden. Die Mittelpaarung mit Dennis Zohner und Thomas Weber hielt der stärksten Duracher Paarung zwar kämpferisch dagegen, der Gesamtrückstand vergrößerte sich aber auf nun 67 Holz. Nun lastete wieder alle Verantwortung auf dem Schlussduo Fabian Frank und Daniel Karmann. Karmann unterlag um zwei Kegel, Teambester Frank gewann mit 3:1 und sorgte für den Ehrenpunkt.

Das Endergebnis liest sich deutlicher, als der Wettkampf eigentlich war. Nach Satzpunkten trennten sich beide Teams mit 12:12 unentschieden. Doch in den entscheidenden Momenten waren die Gastgeber, deren Erfolg in Ordnung geht, treffsicherer und holten die entscheidenden Kegel mehr.

Ergebnisse: Salzer – Steinbinder 1:0 (2:2/581:565), Koberwitz – T. Nippert 1:0 (2:2/549:548), Baumgartner – Zohner 1:0 (3:1/574:537), Zammataro – Weber 1:0 (2:2/595:572), Thanner – Frank 0:1 (1:3/560:573), Schmidt – Karmann 1:0 (2:2/534:532)

In der Bezirksoberliga setzte sich Gastgeber SKC Bächingen klar gegen Mörslingen II durch – 8:0 (3148:3042). Das Startpaar Andreas Engelmayer und Wolfgang Lang konnte gegen die Gastgeber nicht mithalten. Der Rückstand hielt sich mit 31 Kegeln aber noch in Grenzen. Im zweiten Spieldrittel bauten die Hausherren ihre Führung gegen Uwe Färber und Ersatzmann Philipp Weber aus. Der Rückstand von 0:4 und ein Minus von 77 Kegeln ließen Mörslingens Zweiter wenig Hoffnung auf einen Punktgewinn. Auch die Schlussleute Peter Laßmann und Matthias Nippert konnten keine Punkte gutmachen. So ging das Lokalderby mit einem deutlichen Sieg an Bächingen.

Ergebnisse: Renner/Mack – Engelmayer 1:0 (3:1/520:515), Niebergall – Lang 1:0 (3,5:0,5/529:503), Juelich – Färber 1:0 (2:2/540:522), Basler – P. Weber 1:0 (3:1/541:513), Thumm – Laßmann 1:0 (2:2/519:492), Müller – M. Nippert 1:0 (2:2/499:497) Foto: Aumiller