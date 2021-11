Nur der Start war gut

Schretzheimer Bayernliga-Herren kassieren ihre sechste Saisonniederlage

Die Schretzheimer Kegel-Herren verloren in der Bayernliga Süd auch das sechste Spiel – diesmal mit 1,5:6,5 (6:18; 2846:3107) bei der SpG Puchheim-Gröbenzell.

Nach der Startpaarung war das Duell noch offen, denn Benedikt Ruschitzka gewann seinen Mannschaftspunkt mit 3:1 und einem Vorsprung von 44 Holz. Tobias Rehm konnte bei seiner Premiere in der Bayernliga nicht an die Leistung vom vergangenen Wochenende anknüpfen, er gab klar seinen MP sowie 81 Holz ab. Das Aus für den BCS kam in der Mittelpaarung. Hier hatte Bernd Grauer einen schlechten Tag und zudem als Gegner den Tagesbesten Christoph Riederer (581), gegen den er allein 145 Holz verlor. Markus Ruschitzka gab ebenfalls seinen MP klar und dazu 36 Holz ab. Nur ein Holz mehr, dann hätte Günter Schimpp zumindest den MP sicher gehabt, stattdessen kam es zur Punkteteilung. Auch Willi Ruschitzka spielte diesmal ungewohnt schwach.

Ergebnisse: F. Schweiger – B. Ruschitzka 0:1 (1:3/501:545), M. Moser – T. Rehm 1:0 (4:0/525:444), A. Maksymiw – M. Ruschitzka 1:0 (4:0/510:474), C. Riederer – B. Grauer 1:0 (4:0/581:436), E. Klause – G. Schimpp 0,5:0,5 (2:2/463:463), A. Haubrih – W. Ruschitzka 1:0 (3:1/527:484)

Aufgrund Spielermangels wegen der 2G-Regelung in Sportstätten musste nun auch das zweite BCS-Herrenteam abgemeldet werden.

Beim souveränen 5:1-Sieg (11:5; 2080:1962) gegen Jedesheim zum Abschluss der Vorrunde zeigten die BCS-Frauen III in der Bezirksliga Süd ihre ganze Heimstärke – allen voran Vera Weindl mit neuer persönlicher Bestleistung. Einzig Angela Hölzle gab ihren Mannschaftspunkt trotz guten 537 Holz ab.

Ergebnisse: Ch. Grau – U. Bertele 1:0 (2:2/518:517), H. Grauer – B. Meier 1:0 (4:0/477:416), V. Weindl – A. Held 1:0 (4:0/548:476), A. Hölzle – S. Merk 0:1 (1:3/537:527)