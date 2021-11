Zweitliga-Frauen mit starker Vorstellung

Team des BC Schretzheim erfüllt beim Heimsieg die Erwartungen

(8,5:15,5/3224:3345). Trotz seiner Saisonbestleistung verlor der BC Schretzheim auch am siebten Spieltag gegen die KF Jedesheim 1 mit 2:6. Nach langer Verletzungspause spielten Thomas Zaschka und der für ihn eingewechselte Bernd Grauer gegen den Tagesbesten Timo Alander (606). Sie hatten keine Chance, alle vier Sätze gingen an den Jedesheimer. Benedikt Ruschitzka auf der anderen Seite schwächelte in die Vollen, räumte aber stark. Dennoch ging auch dieser Mannschaftspunkt an die Gäste. Mit 0:2 Punkten und 93 Holz Rückstand ging die Mittelpaarung auf die Bahnen. Hier konnte das Duo Walter Fischer /Tobias Rehm in einer recht ausgeglichenen Partie drei Sätze und damit auch den MP gewinnen. Markus Ruschitzka spielte zwar sein bestes Spiel dieser Saison, verlor aber alle vier Sätze gegen Nico Stimpfle, der starke 592 Holz erzielte. Zwischenstand war somit 1:3 (–151). Der beste Schretzheimer war Willi Ruschitzka (567), er gewann den zweiten MP für den BCS. Nur zwei Holz fehlten am Ende Günter Schimpp (ebenfalls Saisonbestleistung) zum Punktgewinn.

Ergebnisse: T. Zaschka/B. Grauer – T. Alander 0:1 (0:4/528:606), B. Ruschitzka – A. Merk 0:1 (1,5:2,5/533:548), W. Fischer/T. Rehm – M. Alander/K. Heidrich 1:0 (3:1/532:519), M. Ruschitzka – N. Stimpfle 0:1 (0:4/521:592), W. Ruschitzka – H. Hoyer 1:0 (2:2/567:536), G. Schimpp – P. Badent 0:1 (2:2/543:544)

Schretzheim I – SKK 98 Poing II 5:3 (13:11/3237:3167). Diese Begegnung entsprach allen Erwartungen. Die heimstarken BCS-Frauen boten ein spannendes Spiel gegen den Tabellenführer. Die Startpaarung verlief nicht nach Plan. Christine Grau gab zwar deutlich den ersten Satz ab, steigerte sich aber und gewann den zweiten Satz. Nach zweimal Unentschieden in den beiden letzten Sätzen gab sie den Mannschaftspunkt mit dem letzten Satz ab. Bei Sylvia Eberhard lief es zu keiner Zeit gut, sie verlor deutlich alle vier Sätze. Das Resultat war bis dahin 0:2 und ein Rückstand von 91 Holz. Simone Perzl zeigte ihre Klasse mit starken 567 Holz und nutzte die Schwäche ihrer Gegnerin aus. Sie gewann nicht nur den MP, sondern holte auch noch 94 Holz. Jenny Hollet machte ihre Partie spannender, gab den ersten und dritten Satz ab, im letzten und entscheidenden Satz aber hatte sie stärkere Nerven und sicherte damit den MP. Damit drehte die Mittelpaarung das Spiel, es stand nun 2:2 bei 15 Holz plus. Nun war die Schlusspaarung gefragt, den Sieg einzufahren. Marion Frey spielte hier Tagesbestleistung von 587 Holz, gewann MP und 57 Holz. Da machte der Punktverlust von Nicole Weitmann-Griesinger nicht mehr viel aus. Mit nun 6:4 Tabellenpunkten liegen die BCS-Frauen punktgleich mit dem Zweiten auf Platz vier.

Ergebnisse: C. Grau – S. Gruber 0:1 (2:2/517:544), S. Eberhard – C. Friedlein 0:1 (0:4/494:558), S. Perzl – R. Pröll 1:0 (4:0/567:473), J. Hollet – R. Zimmermann 1:0 (2:2/516:504), M. Frey – S. Haslbeck 1:0 (3:1/587:530), N. Weitmann-Griesinger – B. Schmidbauer 0:1 (2:2/556:558)

(9:7/2114:2012). Die BCS Frauen II zeigten im Spiel gegen den FKC Neuburg, dass sie zu Recht an der Tabellenspitze stehen.

Ergebnisse: S. Zaschka – C. Höppler 1:0 (4:0/551:462), A. Hölzle – S. Preißl 1:0 (3:1/533:492), G. Pelger/J. Bibo – A. Veitinger 0:1 (1:3/530:538), M. Kopp – M. Wäcker 0:1 (1:3/500:520)

Aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Pandemielage hat der Gesamtvorstand des BSKV beschlossen, die verbleibenden Spieltage erst im Jahr 2022 zu absolvieren. Allerdings steht es den Mannschaften frei, nach gegenseitiger Absprache und wenn es die behördlichen Vorgaben erlauben, die Partien am regulären Termin auszutragen. (pm)