Starke Damen bei der Winter-Challenge

Handballer sind sportlich frisch motiviert und haben den internen Kontakt intensiviert

Von Christian Schuster

Über vier Wochen ging der Mannschaftswettkampf mit Teilnehmern von jung bis alt. Nun sind die letzten Ergebnisse eingetragen. Die Winter-Challenge der HSG Lauingen-Wittislingen hat einen Sieger: die Damen I und II. Trainieren in Corona-Zeiten ist eine Herausforderung. So auch für die Handballer der HSG. Dort hatten die Verantwortlichen aber Anfang des Jahres eine gute Idee mit großem Anreiz. Im Februar starteten sie eine 28-tägige Challenge mit verschiedenen sportlichen Übungen wie Treppenlauf, Planks, Kniebeugen, Liegestützen, Lauf, aber auch mit kreativen Videoclips.

„Unsere Winter-Challenge war ein großartiger Erfolg“, freut sich Thomas Joekel: „Es haben alle Mannschaften der HSG teilgenommen, von den Minis im Alter zwischen vier und sechs Jahren bis hin zu den Damen und Herren, insgesamt zwölf Teams.“ Der 58-jährige Joekel ist seit 45 Jahren in der Handballabteilung des TV Lauingen aktiv. Zuerst warf er die Bälle als Spieler, seit 30 Jahren steht er als Trainer an der Seitenlinie. Seit dem Zusammenschluss der Wittislinger und Lauinger Handballer zur HSG arbeitet er in deren Leitung mit. Eine Ausnahmesituation wie jetzt wegen Corona hatte auch er noch nie erlebt. Kreativität war also gefragt, um die Handballer auch zu Zeiten gesperrter Hallen fit und bei der Stange zu halten.

Die Kindermannschaften (Minis bis D-Jugend) erhielten 14 verschiedene Aufgaben für den Februar, es haben schließlich über 30 Mädchen und Buben mitgemacht. Mit viel Spaß und Engagement. „Jeder Teilnehmer erhält ein kleines Präsent für seine Leistungen“, sagt Joekel. Für die älteren Jugendmannschaften galt es, in neun Disziplinen anzutreten. Einerseits verlief der Kampf sehr sportlich, etwa mit Joggen, Treppenlaufen, Kniebeugen, Liegestütz und Planks, andererseits kreativ mit dem Zusammenstellen von Videoclips zu Themen wie TikTok-Tanz und GPS-Koordinaten-Lauf. Oder zu Trickshots: Hier galt es, alle möglichen Dinge zu werfen – nicht nur den Handball. Für jede Disziplin gab es Punkte. Jede Mannschaft erhielt unabhängig von der Platzierung einen Zuschuss in die Mannschaftskasse ausbezahlt.

„Die sportlichen Leistungen sind sehr beeindruckend und waren im Vorfeld so nicht zu erwarten“, zeigt sich Thomas Joekel begeistert über den Erfolg der Challenge. So wurden in vier Wochen insgesamt 4300 Kilometer und 195.000 Treppenstufen von den Aktiven gelaufen. Oder 18 Stunden Planks gehalten, 110.000 Kniebeugen und 94.000 Liegestütz gemacht.

Joekel: „Im kreativen Bereich haben wir 240 Videoclips erhalten. Bei den Siegerteams haben wir aufgeteilt in Senioren und Jugendbereich.“ Im Erwachsenen-Bereich haben die Damen I/II die Challenge gewonnen – vor den Herren II/III sowie der ersten Herrenmannschaft. Aus dem Nachwuchs ging die weibliche B-Jugend als Sieger hervor – vor der weiblichen C-Jugend und weiblichen D-Jugend. Die männliche C-Jugend belegte den vierten Rang vor der männlichen A-Jugend.

„Ziel der Winter-Challenge war natürlich, die Mannschaften im sportlichen Teil wieder in einen Wettkampfmodus zu führen. Aber auch der kreative Part war ein voller Erfolg“, sagt Thomas Joekel: „Die Mannschaften mussten sich dabei viel untereinander absprechen, was den Kontakt innerhalb der Teams und mit der Abteilung wieder sehr intensiviert hat. Natürlich immer im Rahmen der erlaubten Corona-Bedingungen.“

Die HSG-Abteilungsleitung ist nun unheimlich stolz auf ihre Mitglieder. Alle Mannschaften hätten ausnahmslos ihr Bestes gegeben und bis zum Schluss durchgehalten, um so ein großartiges Ergebnis zu erzielen. „Jetzt sind wir aber wieder heiß darauf, unseren attraktiven Mannschaftssport im normalen Rahmen durchführen zu können“, sagt Thomas Joekel abschließend und zeigt sich dabei voller Hoffnung für die Zukunft: „Wir sehen das sehr positiv.“

Ergebnisse/Videoclip auf der Homepage:

https://hsg-lauingen-wittislingen.de

