vor 20 Min.

Starke „MaxxPerformance“

Nachwuchsförderung ausgezeichnet. „Bayerische“ 2020 nach Fristingen vergeben

Von Holger Kopf

Nach einer langen Saison fand jetzt im oberbayerischen Enkering neben dem Veranstaltertreffen auch die Siegerehrung des „Teamcup Bayern 2019“ statt. In seinem ersten Jahr erreichte das junge MaxxPerformance-Team aus Fristingen unter der Leitung von Belinda Hitzler den vierten Platz.

In der abgelaufenen Distanzreit-Saison waren acht Ritte in ganz Bayern zu absolvieren, an zwei konnte das Hitzler-Team nicht teilnehmen. Dennoch belegte man im Feld der 13 teilnehmenden Mannschaften den Rang direkt hinter dem Stockerl. Für die kommende Saison haben die Sportlerinnen einen Podiumsplatz anvisiert.

„Ich freue mich riesig über die gelungene Premiere, in der wir mit Alessia Dollinger, Leonie Kopf und meiner Tochter Emily gleich drei Jugendnachwuchsreiterinnen am Start hatten“, resümierte die ehemalige deutsche Meisterin Belinda Hitzler. In Enkering erhielt das Team hierfür auch den Ehrenpreis für die Nachwuchsförderung.

Neben dem traditionellen Donauritt in Fristingen (Samstag, 4. April 2020) bekam Hitzler auch den Zuschlag für die bayerische Meisterschaft der Junioren und Senioren. Am ersten August-Wochenende 2020 werden die beiden amtierenden bayerischen Meisterinnen Alessia Dollinger und Emily Schelldorf auf ihrer „Heimstrecke“ versuchen, den Titel zu verteidigen.

Die Veranstalter Belinda Hitzler und ihr Ehemann Stephan Schelldorf kündigen für dieses sportliche Highlight ein umfangreiches Rahmenprogramm an und hoffen dann auf rege Zuschauerbeteiligung.

