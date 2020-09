vor 58 Min.

Steirische Emotionen

Stefan Günther mit Rang 27 zufrieden

Seinen einzigen Triathlon im Corona-Jahr 2020 bestritt Stefan Günther vom TV Lauingen jetzt in der Steiermark/ Österreich. „Triathlon in den Bergen ist der perfekte Mix aus Emotion und Leidenschaft“, urteilte er – und war am Ende mit sich und seinem 27. Gesamtrang nach rund vier Stunden in einem starken Starterfeld zufrieden. 2200 Höhenmeter erforderten mentale Stärke und einen festen Willen.

Beim „Styrian X-treme“ war zunächst ein Kilometer in der warmen „Grünen Lagune“ bei Knittelfeld zu schwimmen. Dafür benötigte Günther 20 Minuten. Eine Stunde und 36 Minuten benötigte er für die 38 Kilometer lange Radstrecke, die am Ende steil den Berg hinaufführte. Auf dem Rad konnte Stefan Günther das beste Teilergebnis für sich verbuchen: Mit einem 16. Platz unter allen 81 Teilnehmern machte sich das Radtraining des Sommers bezahlt. Unwegsam war schließlich das bergige Gelände beim abschließenden Lauf (Trailrunning), den der TVler in 1:53 Stunden zu Ende brachte. (pm)

