Stillstand trotz Bewegung

Plus Pferdesport: Die Corona–Krise betrifft auch die Reiter im Landkreis Dillingen. So geht es den lokalen Vereinen.

Von Vanessa Polednia

Auf dem Reiterhof Bschorr ist am Nachmittag etwas los. Sechs Anfänger üben erst in der Reithalle, dann auf dem Sandplatz die Grundlagen des Reitens. Kein ungewöhnliches Bild eigentlich für einen Reiterhof, trotzdem ist diese Szenerie im Corona-Jahr 2020 alles andere als selbstverständlich. Mit den Ausgangsbeschränkungen im Frühjahr wurden das Training und viele Turniere abgesagt. Seit Mitte Mai ist der Betrieb, mit gewissen Einschränkungen, wieder aufgenommen. Reitlehrerin Anna Bschorr hofft, dass im Jahr 2021 mehr Kontakt zwischen den Vereinsmitgliedern möglich ist: „Davon lebt der Reitsport schließlich.“

Sponsoren für Turniere sind rar

Laut Bschorr macht nicht nur Corona dem Reitsport zu schaffen. Die Prüfungen, Turniere und die Jahresturnierlizenzen würden teurer werden. „Die vergangenen Jahre haben wir nur noch Turniere im Einsteigerbereich organisiert“, sagt Anna Bschorr. Fehlende Sponsoren machen laut Bschorr es noch schwieriger, ein großes Turnier zu stemmen. Allgemein nehme die Professionalität im Reitsport zu, sagt sie. Die Mitgliederanzahl sei bei der Reit- und Turniergemeinschaft Holzheim gleichbleibend, da immer wieder neue Schüler, meist Mädchen, mit dem Reiten anfingen. „Im Breitensport ist das Reiten für alle Menschen zugänglicher geworden“, sagt Anna Bschorr. Über den Freizeitbereich hinaus würde es – ohne die finanziellen Mittel zu haben – schwierig für den Normalverdiener und damit elitärer.

Um das Einhalten der Abstände muss man sich in der weitläufigen Reithalle keine Gedanken machen. Zwischen den Reitern ist ein Abstand von einer Pferdelänge aus Sicherheitsgründen sowieso Pflicht. In den Stallungen muss hingegen Maske getragen werden. „Dort ist es einfach zu eng“, erklärt Bschorr. Auf dem Reiterhof in Holzheim stehen 40 Pferde. Darunter auch das Pferd von Laela Brunhuber, ein Pony-Mix. „Eigentlich sollte Laela erst später ein eigenes Pferd bekommen“, sagt Mutter Daniela Brunhuber. Doch dann kam die Corona–Krise und die Reitstunden fielen aus. Da ein eigenes Pferd nicht nur bewegt werden darf, sondern auch bewegt werden muss, haben die Brunhubers Pferd Nero gekauft.

Zuschauer wären wieder erlaubt

Die Bayerische Staatsregierung hat beschlossen, dass die Zulassung von Zuschauern ab dem 19. September wieder erlaubt ist. Demnach sind auch auf Reitturnieren im Außenbereich bis zu 400 Zuschauer erlaubt. In 2020 wird es im Landkreis Dillingen keine Reitturniere mit vielen Zuschauern geben. Das sagt Ralf Renner, Vorsitzender des Kreisreiterverbands Dillingen. Nur zwei Turniere haben seit dem Beginn der Pandemie im Landkreis, in Zoltingen, stattgefunden. „Es ist schon unter normalen Bedingungen schwierig, Turniere zu veranstalten“, erklärt Renner. Auch die Sponsorensuche sei schwieriger geworden: „Viele Firmen haben Kurzarbeit und sind vorsichtiger geworden.“

Kürzlich fand das zweite Springturnier in den Klassen Anfänger (A) bis Mittelschwer (M) auf dem Reiterhof Zoltingen statt. Tatjana Zoller führt den Hof und gibt hauptsächlich Einzelunterricht. Für sie war das Jahr „einfach anders“. Die Reiter würden nun versuchen die versäumten Turniere und fehlenden Trainingsstunden so weit wie möglich nachzuholen. Doch man müsse um die begrenzten Startplätze kämpfen. „Meine Mädels müssen pünktlich zum Online-Anmeldestart vor dem Computer sitzen, um einen Platz zu ergattern“, sagt Zoller.

Außerdem gebe es eine Corona-Sonderzahlung und Sonderregelungen. Dadurch würden die Turniere teurer werden. Während der Veranstaltung sorgt eine Hygienebeauftragte dafür, dass alle Maßnahmen eingehalten werden.

Fehlende Ehrenamtliche

Der Reitverein Lauingen hat in den vergangenen Jahrzehnten auch höherklassige Turniere, bis Klasse S, organisiert. Reiter des Vereins haben große Erfolge gefeiert. Seit 2011 finden auf dem idyllischen Grasplatz jedoch keine Turniere mehr statt. Josef Schnitzler ist seit über 30 Jahren Vorsitzender des Reitvereins Lauingen. Als Grund für das „Turnier-Aus“ nennt er vor allem fehlende Ehrenamtliche. Das Vereinsleben leide unter Corona weiterhin. Die Teilnahme an Leonhardiritten und Faschingsumzügen und weitere Aktivitäten mit und ohne Pferde sind dieses Jahr kein Thema mehr. Schnitzler hofft wie so viele, dass sich das bald ändern wird.

