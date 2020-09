vor 17 Min.

Syrgenstein: „Zusammenschluss ist unumgänglich“

Das Sportheim am Rasenspielfeld des SV Altenberg. Noch wird es ausschließlich von den Fußballern des größten Vereins in Syrgenstein genutzt. Doch schon in einigen Monaten könnte sich dies ändern, wenn die geplante mit den Nachbarvereinen Eintracht Landshausen und Eintracht Staufen Fusion zustande kommt.

Plus Vorausblick: Der Vorsitzende des SV Altenberg bekennt sich zu einer Fusion mit zwei weiteren Vereinen aus dem Gemeindegebiet. Reinhold Bahmann hat mit 72 noch Einiges vor.

Von Günther Herdin

Seit 20 Jahren führt Reinhold Bahmann als Erster Vorsitzender den Sport-Verein Altenberg. Bei den anstehenden Neuwahlen möchte der 72-Jährige noch einmal für drei Jahre kandidieren. „Danach ist aber definitiv Schluss“, betont der langjährige SVA-Funktionär. Die derzeit laufenden Gespräche über eine Fusion zwischen den Fußballabteilungen seines Vereins sowie den Vertretern von Eintracht Staufen und Eintracht Landshausen verfolgt er natürlich mit großem Interesse: „Für mich ist ein Zusammenschluss unumgänglich“, hofft er auf einen positiven Ausgang der Verhandlungen, an deren Ende die Neugründung eines Fußballvereins in der Großgemeinde Syrgenstein stehen soll (wir berichteten). Bahmanns Wunsch ist es, dass die Vereinsgründung spätestens im kommenden Frühjahr erfolgt, damit bereits ab der Saison 2021/2022 gemeinsam um Punkte und Tore gekämpft werden kann.

Nur noch 600 Mitglieder beim SV Altenberg

Als Bahmann vor zwei Jahrzehnten den Vorsitz beim SV Altenberg übernommen hat, da zählte der Verein noch an die 1000 Mitglieder. „Inzwischen sind es nur noch circa 600“, berichtet er von stark sinkenden Zahlen. Als er zur Jahrtausendwende beim größten Verein im Bachtal den Vorsitz übernommen hat, da konnte der SV Altenberg im Jugendfußball noch in jeder Altersklasse eine eigene Mannschaft stellen. Inzwischen gibt es sogar Probleme, innerhalb der Junioren-Fördergemeinschaft (JFG) Bachtal mit mehreren Vereinen alle Altersklassen zu besetzen. Dies alle seien Tendenzen, dass der Amateurfußball seine besten Zeiten hinter sich habe. Und Corona, so Bahmann, trage nicht unbedingt dazu bei, dass es bald wieder aufwärts gehe.

Staufen und Landshausen mit am Tisch

Am derzeitigen Fusions-Verhandlungstisch seitens des SV Altenberg sitzen Vorstandschaftsmitglied und Gemeinderat Roland Geipel sowie Fußball-Abteilungsleiter Christoph Burkhardt, Moritz Rettenberger, Franz Gallenmüller und Bernt Schirrmacher. Sie alle, so Bahmann, treiben gemeinsam mit den Vertretern von Eintracht Staufen und Eintracht Landshausen die Verhandlungen intensiv voran. Nicht einfach gestalten sich dabei unter anderem die Gespräche über die Finanzen. Doch ist Bahmann zuversichtlich, dass hier im Interesse aller Beteiligten gute Lösungen gefunden werden. Auf seinen eigenen Verein, den SV Altenberg, kommen in den kommenden Monaten noch Investitionen von circa 70000 Euro zu. Allein die Sanierung der Tennisanlage werde mit 50000 Euro veranschlagt.

Diese anstehenden Ausgaben spielen laut Bahmann aber im Hinblick auf einen positiven Ausgang der Fusionsverhandlungen keine Rolle. Wichtig sei aus seiner Sicht, dass im Fußball angesichts sinkender Zahlen im Nachwuchsbereich die Kräfte gebündelt werden und innerhalb der Gemeinde eine neue Aufbruchstimmung erzeugt werde. Ob am Ende des Tages die Seniorenteams innerhalb des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) um Punkte und Tore kämpfen werden oder beim benachbarten Württembergischen Fußball-Verband (WFV) ein Gastspielrecht erhalten, ist für Bahmann sekundär. Ähnlich äußerten sich vor Kurzem seine Kollegen Frank Tetz, Vorsitzender bei Eintracht Landshausen, und Thomas Römer, der bei Eintracht Staufen das Sagen hat.

