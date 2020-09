vor 4 Min.

TG Lauingen und seine Verfolger sind an der Spitze entrückt

Fußball-Kreisklasse West II: Türk Gücü Lauingen festigt mit 6:2-Heimsieg seinen Platz an der Sonne. Die Verfolger aus Haunsheim und Baiershofen schaffen auswärts die volle Punktausbeute.

Aislingen – Haunsheim 0:2

Auch im ersten Spiel des Jahres 2020 auf heimischem Rasen gingen die Aislinger Fußballer leer aus. Die Kreisklasse-West-II-Gäste aus Haunsheim legten einen Blitzstart hin: Dennis Pietsch brauchte nur eine Zeigerumdrehung zum ersten Treffer. Dieses schnelle 0:1 war richtungsweisend für die Begegnung. Erst nachdem die Gäste-Elf zwei weitere Chancen liegen gelassen hatte, kamen die Platzherren zum Zug. Sie scheiterten jedoch am neuen und souveränen TSV-Keeper Martin Sadler. Oder mangels Vollstrecker. Nach einer guten halben Stunde legten die Gäste dann nach. Robin Hördegen stand nach einer Hereingabe mittig vor dem SVA-Gehäuse und nickte das Leder über die Torlinie – 0:2. Im zweiten Durchgang agierten die Aislinger offensiver und setzten den Gegner zunehmend unter Druck. Profit in Form von eigenen Toren konnten sie daraus aber nicht schlagen. (EST)

Jettingen II – Weisingen 4:2

Ein gebrauchtes Wochenende für den FC Weisingen. Nach der unglücklichen Niederlage am Freitagabend gegen TG Lauingen setzte es knapp 48 Stunden später eine zweite unnötige Schlappe bei der Zweitvertretung des VfR Jettingen. Die glückliche Halbzeitführung der Gastgeber glich Philipp Spring nach 55 Minuten aus. Innerhalb von nur einer Viertelstunde entglitt den Gästen das Spiel aber vollends und Jettingen erhöhte auf 4:1. Der Treffer zum 4:2-Endstand (88.), erneut durch Philipp Spring, war nur noch Ergebniskosmetik. (DUT)

Scheppach – Baiershofen 0:3

Mit einem weiteren Erfolg in Scheppach untermauerte Grün-Weiß Baiershofen seinen guten vierten Tabellenrang und kann sogar noch ein Wörtchen in der Aufstiegsfrage mitreden. Mit dem Pausenpfiff gelang den Schützlingen von Neu-Coach Rainer Junghanns durch Peter Wiedemann das 1:0. Die gastgebenden Scheppacher konnten sich danach nicht entscheidend durchsetzen und fingen in der 70. Minute das zweite Gegentor ein (Fabian Untersehr). Für die endgültige Entscheidung zugunsten der Gäste sorgte Matthias Fritz zehn Minuten vor dem Abpfiff mit dem 0:3. (dz)

Kleinkötz – Ziertheim-D. 2:3

In der Waldsportanlage in Kleinkötz präsentierte sich der Tabellenvorletzte Ziertheim hellwach und entführte am Ende drei ganz wichtige Zähler. Die Truppe von Damir Pticar ging durch Andreas Hartleitner nach 13 Minuten in Führung. Die Gastgeber antworteten postwendend durch Fabian Kraus mit dem Ausgleichstreffer. Fünf Minuten später gelang dem Heimangreifer gar die 2:1-Pausenführung. Ziertheim gab sich längst nicht geschlagen und war auf Ergebniskorrektur aus. Die Bemühungen wurden letztlich belohnt durch den Ausgleich von Michael Lindacher (68.) und acht Minuten später sicherte Andreas Hartleitner mit seinem zweiten Torerfolg in dieser Partie den 3:2-Auswärtserfolg. (dz)

TG Lauingen – Landshausen 6:2

Im ersten Abschnitt hielten die Landshauser gegen den Favoriten und klaren Tabellenführer erstaunlich gut dagegen und ließen nur einen Gegentreffer von Sahin Tasdelen zu (8.). In den zweiten 45 Minuten ging es dann aber Schlag auf Schlag. Zwei Tore von Timur Cukur und ein Treffer von Emirkan Öz ließen die Platzherren auf 4:0 davon eilen. Die Eintracht aus Landshausen verkürzte wenig später durch Andreas Lukschnat und Steffen Schießle auf 4:2. Mehr war gegen starke Gastgeber aber nicht drin. TG Lauingen stellte durch Bisgin Mirsat und Sahin Tasdelen das hohe 6:2-Endresultat her. (dz)

Themen folgen