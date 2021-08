Nach dem Corona-Jahr soll es wieder aufwärtsgehen

2020 fiel nicht nur die Geburtstagsfeier des Vereins aus. Werner Wenger als Vorsitzender bestätigt

Ein Regenschauer zwang die Mitglieder bei der Jahresversammlung des TSV Wittislingen, die unter freiem Himmel am Sportgelände geplant war, unter das schützende Dach der Tennis-Terrasse umzuziehen. Eine ungleich größere Planstörung, die Corona-Pandemie, prägte die Rückblicke auf das Vereinsjahr 2020. Große Teile der sportlichen Aktivitäten fielen ihr zum Opfer, ebenso die 100-Jahr-Feier. Dennoch konnten die Anwesenden die Vereinsgeschichte im Vortrag von Harald Lemmer zur Jubiläumsschrift lebendig nachvollziehen. Da war etwa vom „Straubinger raus“ und „Frankfurter raus“ die Rede – Klatschrhythmen, die in frühen Vereinsversammlungen von den Vorsitzenden angestimmt wurden. Die 250 Seiten starke Festschrift kann weiterhin beim Vorstand erworben werden.

Zuvor bemerkte Vorsitzender Werner Wenger, dass die Mitgliederzahl erstmals seit Jahren wieder gefallen ist. Aktuell zähle der Verein 962 Angehörige. Am Sportgelände wurde ein Defibrillator installiert. Auch das Entholzen am nördlichen Grundstücksrand war ein Thema. Die Baumaßnahme für einen Supermarkt und der schlechte Zustand des Bewuchses habe keine andere Wahl gelassen. Diesen Herbst soll eine Wiederbepflanzung erfolgen.

Harald Schneider berichtete von einer soliden Kassenlage, ehe die Abteilungen auf ihre Aktivitäten eingingen. Geprägt waren diese Vorträge von den Begriffen „Übergangssaison“ (Tennis), „Saisonabbruch“ (Handball), „Saisonabbruch mit Quotientenregelung“ (Fußball) und „Wettkampfabsage“ (Turnen). Dennoch machten die Sparten – wo immer es möglich war – sportliche Angebote für ihre Mitglieder.

In den Sommermonaten war daher reichlich Betrieb am Sportgelände, auf der Tennisanlage und am Trimm-Dich-Pfad, weil in geschlossenen Räumen nach „Wiedereröffnung“ komplizierte Hygiene-Konzepte galten. Die Tennisabteilung trug die Vereinsmeisterschaften aus, in der Abteilung Fußball bestritt bis Oktober einige Spiele. Nur die Turner und Handballer kamen 2020 über einen Trainingsbetrieb nicht hinaus. In der Handball-Abteilung wurde, innerhalb der HSG mit Lauingen, eine „Winter-Challenge“ durchgeführt. Auch dank dieser Aktivitäten standen nun im Frühjahr in allen vier Abteilungen die Sportler und Sportlerinnen wieder in den „Startblöcken“, um mit Spaß und Engagement loszulegen.

Bürgermeister Thomas Reicherzer leitete die Neuwahlen. Der wiedergewählte Vorsitzende Wenger dankte allen Funktionsträgern, Aktiven, Vereinsmitgliedern, Sponsoren und der Marktgemeinde Wittislingen für die Unterstützung. (ww)

Wahlergebnisse: Vorsitzender: Werner Wenger, Zweiter Vorsitzender: Christian Wörner; Dritte Vorsitzende und Kassenwartin: Claudia Randler; Chronist: Bernd Sick; Abteilungsleitungen und Jugendleitung (JL): Fußball: Werner Theimer, Michael Keller; (JL) Sonja Sahbaz, Irmi Böhm; Handball: Bülent Sahbaz; (JL) Verena Linder; Tennis: Thorsten Lemmer, Peter Michl, (JL ) Anja Selzle; Turnen: David Engelniederhammer; (JL) Petra Hämmerle; Frauenwartin: Halina Wörner; Beisitzer: aktiv Manuel Steinhart; passiv Hubert Straßer; Kassenprüfung: Hugo Alberati, Philipp Wenger