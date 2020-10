vor 17 Min.

TV Gundelfingen ist gut vorbereitet gut gestartet

Landesliga Nord: Der TV Gundelfingen präsentiert sich beim Auftakt-Heimspiel gegen Stadeln klar überlegen.

Von Michael Schaarschmidt

Während der Corona-Zwangspause erfuhr die Mannschaft aus Gundelfingen nicht nur einen Umbruch mit dem neuen Trainergespann, sondern rutschte auch von der Landesliga Süd in die bayerische Nord-Staffel. So gilt es jetzt, sich auf komplett neue Gegner einzustellen. Zum Saisonauftakt am Samstagabend gastierte die Mannschaft des MTV Stadeln in der Kreissporthalle. Und unterlag den Gundelfingern klar mit 22:33-Toren.

Nach einer durchwachsenen vergangenen Saison hatten sich die Gärtnerstädter fest vorgenommen, die erste Partie in der für sie neuen Liga für sich zu entscheiden. „Jeder von uns hat in der Vorbereitung fünf Monate lange alles gegeben, jetzt müssen wir zeigen, dass das nicht umsonst war“, stimmte Kapitän Tobias Bauer sein Team auf die Partie ein. Der TVG kam gut in das Spiel und konnte mit schnellen und zielführenden Angriffe über ein 10:5 einen 16:10-Halbzeitstand herauswerfen.

Gundelfingen drückt aufs Tempo

„Wir müssen weiter aufs Tempo drücken und konsequenter in der Defensive agieren“, motivierte Coach Bernd Dunstheimer seine Mannschaft. Die Gärtnerstädter fanden gut in die zweiten 30 Minuten und profitieren von ihrer Erfahrung aus der vergangenen Landesliga-Saison. So gelang es nach einer Begegnung, in der Gundelfingen von Beginn überlegen agierte, einen Endstand 33:22-Erfolg zu erzielen.

Die TVG-Herren bedankten sich bei allen Mitwirkenden, die zum Saisonauftakt vor über 100 Zuschauern unter „Corona-Bedingungen“ in der Kreissporthalle beigetragen haben. Jetzt liegt der Fokus auf dem ersten Auswärtsspiel der Saison am kommenden Samstag (20 Uhr) bei der Reservemannschaft des TSV 1861 Erlangen-Bruck.

