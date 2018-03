vor 21 Min.

Talent und Wille – Syrgenstein feiert seine Sportler Lokalsport

39 Athleten, vier Mannschaften und zwei Funktionäre werden bei Empfang für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet.

Von Undine Aninger

„Heute befinden wir uns unter lauter Siegerinnen und Siegern“, sagt Bernd Steiner, Bürgermeister der Gemeinde Syrgenstein, bei der Sportlerehrung in Syrgenstein. Diese findet am Samstag bereits zum 24. Mal statt. Im Sportheim des SV Altenbergs werden am Vormittag die Erfolge und Leistungen von insgesamt 41 Einzelpersonen und vier Mannschaften ausgezeichnet. „Die beeindruckenden Zahlen beweisen, dass wir mit Talenten gesegnet sind“, unterstreicht der Rathauschef. Doch das Talent sei den Sportlern nicht nur in die Wiege gelegt worden, sondern sie haben auch hart dafür gearbeitet. „Weitere wichtige Faktoren neben Talent sind Disziplin, Ehrgeiz und Zielstrebigkeit. Unsere Sportler haben in den entscheidenden Momenten Siegeswillen gezeigt“, sagt Steiner. Dieser Siegeswille brachte sie dorthin, wo sie heute stehen. Dafür werden sie mit einer Urkunde, einer Medaille und einem Geld- oder Erinnerungsgeschenk ausgezeichnet.

Auch Vorsitzender des SV Altenberg Reinhold Bahmann betont, welchen Respekt die Sportler für ihre Hartnäckigkeit und ihr Durchhaltevermögen verdienen. „Ohne Fleiß kein Preis“, zitiert Bahmann. „Den Fleiß haben sie bewiesen und jetzt warten sie auf ihren Preis.“ Außerdem weist er auf die Wichtigkeit der ehrenamtlichen Helfer hin. „Viele Dinge, die als selbstverständlich gelten, werden erst dadurch möglich.“ Die Menschen, die sich in den Vereinen engagieren, seien der Motor hinter dem Ganzen.

Der Kreisvorsitzende des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV) Alfons Strasser stimmt Bahmann zu: „Die Sportler tragen die Gemeinde und andersrum.“ Heutzutage seien die Vereine ganz besonders gefordert. Aufgrund der Digitalisierungen werden sie Strassers Worten zufolge ständig mit Veränderungen konfrontiert. „Die Sportausübung wird mit zunehmenden Fitnessstudios immer individueller und neue Sportarten entwickeln sich“, analysiert Strasser. Jedoch bringe der Individualsport keine Weltmeister hervor, sondern nur ein organisiertes, diszipliniertes Training im Verein.

Daher freut sich der BLSV-Kreisvorsitzende sehr über die 2000 Vereinsmitglieder im Bachtal. „Das sind mehr als 50 Prozent der Einwohner!“, so Strasser. Mit der Sportlerehrung soll ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung gegenüber den erbrachten Leistungen gesetzt werden.

