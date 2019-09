vor 3 Min.

Tennis-Cracks spielen in Höchstädt

Beim Raiffeisen-Team-Cup treffen die besten Spieler des Landkreises aufeinander

Der Raiffeisen-Team-Cup feiert sein Jubiläum zum 25-jährigen Bestehen. Auf der Höchstädter Tennisanlage findet seit Freitag das jährliche Einladungs- und Preisgeldturnier für die zwölf besten Vereinsmannschaften der abgelaufenen Verbandsrunde statt. Die „Crème de la Crème“ der Herrenmannschaften im Landkreis sowie die Topmannschaften TC Donauwörth (30), TC Nördlingen und TC Bäumenheim aus dem Nachbarlandkreis Donau-Ries haben sich qualifiziert. Der Sieger wird im Anschluss an die Finalspiele am Sonntagabend in der Höchstädter Pfalz-Neuburg-Stub’n geehrt.

Der Turniermodus verspricht für die Zuschauer viele spannende Matches. Jede Begegnung besteht aus zwei Einzeln und einem Doppel. Der Turniersieger muss insgesamt vier Partien erfolgreich bestreiten und acht Einzel sowie vier Doppel absolvieren. Am Samstag finden die letzten, entscheidenden Gruppenspiele statt, ehe am Sonntag die Finalspiele anstehen. Sollten Überraschungen ausbleiben, finden die ersten Aufeinandertreffen der Spitzenspieler voraussichtlich zum Halbfinale am Sonntag ab 9.30 Uhr statt. Dann kann das beste Tennis, das der Landkreis zu bieten hat, bestaunt werden. Aber auch die Gruppenspiele bieten wie jedes Jahr spannende Matches. Mitfavorit und Sieger des Team-Cups 2013, TC Dillingen, startet als Kopf der Gruppe A. Nach einer enttäuschenden Saison in der Bezirksliga möchten die Männer aus der Kreisstadt zum Abschluss der Freiluftsaison noch einmal hochklassiges Tennis zeigen. Die Gruppengegner aus Bäumenheim und Höchstädt werden es den Dillingern allerdings alles andere als leicht machen. Der TC Bäumenheim konnte das Turnier letztmals 2015 für sich entscheiden und der Gastgeber ist traditionell für das Heimturnier immer bis in die Haarspitzen motiviert. In der Gruppe B ist die Mannschaft des TC Wertingen topgesetzt. Nach einem Wechselbad der Gefühle belegten die Wertinger am Ende einer aufregenden Bezirksklasse1-Saison einen soliden 4. Platz. Für den Team-Cup möchten sie nun die letzten Kraftreserven bündeln. Mit dem TSV Wittislingen und dem TC Hausen haben sie aber zwei schwierige Kontrahenten zugelost bekommen. Die Gruppe C wird von den Herren des FC Gundelfingen angeführt. Der Sieger von 2017 möchte sich beim Team-Cup wohl den Frust von der Seele schießen, nachdem man sich nach einem Jahr Bezirksklasse 1 direkt wieder verabschieden musste. Mit dem amtierenden Einzel- und Doppelkreismeister Alex Maier im Gepäck zählen sie zum Favoritenkreis. Auf dem Weg zum Titel treffen sie in der Gruppenphase allerdings am Samstagvormittag um 9.30 Uhr auf Vorjahresfinalist TSV Bissingen. Als Vizemeister in der Bezirksklasse 2 gehen die Bissinger mit viel Elan in das Wochenende. Komplettiert wird die Gruppe vom BC Schretzheim. Nach einer umkämpften Spielzeit in der Kreisklasse 1, an deren Ende ein verdienter Klassenerhalt stand, freuen sich die Schretzheimer auf das Aufeinandertreffen mit der Landkreiselite.

Gesetzt in Gruppe D ist der Titelverteidiger TC Donauwörth (30). Obwohl die vergangene Freiluftsaison mit dem Abstieg aus der Landesliga endete, ist Mannschaftsführer Markus Erdt selbstbewusst genug, um mit seinem Team die Titelverteidigung anzustreben. „Wir wollen wieder ins Finale“, gibt er die klare Marschroute vor. Mit dem TC Nördlingen bekommen es die Donauwörther mit einem durchaus starken Gegner zu tun. Das dritte Team der Gruppe D ist der TSV Buttenwiesen. Nach einem zufriedenstellenden Saisonverlauf und dem vierten Platz in der Kreisklasse 1 möchte der TSV nun den Favoriten ein Bein stellen. Der Eintritt ist das ganze Wochenende frei. (md)

