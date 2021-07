Den Erfolg fest im Blick

Die Dillinger Herren I und Herren II siegen klar im Derby gegen den TC Wertingen

Auch am vierten Spieltag gelang den Tennis-Herren des TC Dillingen ein überzeugender 8:1-Erfolg – diesmal im Derby gegen den TC Wertingen. Wenn vor der neuen Bezirksklassen-Saison noch unklar war, wo genau die Tennis-Herren des TC Dillingen nach der Corona-Zwangspause stehen, so zeigt sich nun, dass sie ihre Rolle als Aufstiegskandidat durchaus mit viel Selbstbewusstsein ausfüllen. Auch am vierten Spieltag erbrachte das Sextett einen überzeugenden Nachweis seiner Leistungsstärke. Trotz Personalsorgen bleiben sie nach den Derbysiegen im Titelrennen.

Die Herren I und II mussten zum Derby zum TC Wertingen. Die erste Dillinger Garnitur siegte in spannenden Matches mit 8:1 gegen den TCW I in der Bezirksklasse 1. David Polak siegte 6:3, 6:1, sein Vater Vlado Polak klar 6:1, 6:1. Der angeschlagene Thilo Rinkenburger kämpfte mit 6:2, 6:3 seinen Gegner nieder, und es ging in der zweiten Einzelrunde so weiter. Während Leon Pfeiffer erst seinen 2:5-Rückstand noch zum 7:5, 6:4-Sieg drehen konnte, siegte Gabriel Simonelli deutlich 6:2, 6:1, und Daniel Oszfolk behielt im Spitzenmatch am Ende klar mit 6:4 und 6:1 die Oberhand.

Oszfolk/Rinkenburger siegten im Doppel souverän 6:0, 6:0 sowie Pfeiffer/Simonelli 6:3, 7:6, während Vater und Sohn Polak mit 5:7, 6:2, 8:10 unglücklich im Match-Tiebreak verloren.

Parallel spielten in der Kreisklasse 2 die Herren II beim TCW III und konnten den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer am Ende klar mit 6:3 besiegen. Taktisch hatte TCD-Sportwart Pfeiffer alle Register gezogen. So siegte er in seinem Spiel mit 6:1, 4:6, 10:3 und die Youngsters Jacob Koch mit 7:5, 6:2 und Julian Ziegler mit 6:1, 7:5. Den wichtigen vierten Punkt steuerte der nervenstarke David Heinzl bei seinem 4:6, 7:6, 11:9 bei. In den Doppelpartien gewannen die vier in der Aufstellung Pfeiffer/Koch 7:5, 6:0 und Heinzl/Ziegler 6:4, 7:5.

Die Herren III feierten auch ihre ersten Erfolge, trotz der 2:7-Niederlage gegen den TSV Zusmarshausen II in der Kreisklasse III. Timo Gehringer konnte nach Aufholjagd (2:6) noch mit 6:1 und 10:5 den Sieg davontragen. Allerdings ging Stefan Famulla die Luft am Ende aus, er verlor mit 6:4, 6:7, 1:10. Im Doppel ging er dann aber mit Marlon Castaldo 6:2, 6:4 als Sieger vom Platz.

Einen Doppel-Spieltag hatten die Knaben 15 – beide Male endeten die Begegnungen mit 3:3. Am Freitag wurde der Sieg gegen den Tabellenführer vom FC Gundelfingen verschenkt. So siegten nur David Polak erwartungsgemäß 6:0, 6:0 und Luis Pfeiffer als Ersatz mit 6:1, 6:1. Beide dominierten auch im Doppel klar mit 6:1, 6:0. In ihrem zweiten Match beim TC Schießgraben II in der Bezirksklasse 1 gewann erneut David Polak mit 6:1, 6:0 sowie der wieder genesene Adrian Calvano 6.0, 7:6 und beide zusammen im Doppel mit 6:2, 6:1. Die Junioren konnten mit 6:0 ihr Heimspiel gegen den TSV Pöttmes in der Bezirksklasse 1 deutlich gewinnen: Marcus Koch (6:1, 6:0), sein Bruder Jacob und Julian Ziegler (jeweils 6:0, 6:1) sowie Leopold Famulla mit 6:4 und 6:0. Die unbedeutenden Doppel gewannen die Koch-Brüder 6:1, 6:0 sowie Ziegler/Famulla 6:0, 6:3.

Am kommenden Wochenende, Sonntag, 11. Juli, spielen die Herren I und II parallel zu Hause ab 10 Uhr gegen den TSV Pöttmes und den TSV Unterthürheim.