Die Hausener Teams mischen oben mit

Herren I auf Rang zwei, Herren 50 an der Tabellenspitze

Besser hätte der Sonntag für die Tennis-Herren I des TC Hausen gegen den SV Glück-Auf Appetshofen-Lierheim auf heimischer Anlage gar nicht laufen können. Durch souveräne Siege von Sebastian Bundschuh, Michael Winter, Felix Weihmayer, Wolfgang Brugger, Sandro Oberfrank (nach Aufgabe durch den Gegner) und Stefan Reumuth stand es bereits 6:0 nach den gespielten Einzeln.

Durch eine Verletzung beim Gegner traten lediglich die beiden Doppelbesetzungen Bundschuh/Weihmayer und Brugger/Oberfrank an und konnten in jeweils Zweisatz-Siegen die Matches für sich entscheiden. Die Herren I belegen derzeit den zweiten Tabellenplatz und hoffen, am kommenden Sonntag beim Gastgeber SV Altenberg sich noch ein bisschen weiter an die Tabellenspitze vorzuarbeiten.

Bereits am Samstag holten sich die Herren 50 gegen den TC Friedberg III einen souveränen 9:0-Heimsieg. Reinhold Hochstädter, Josef Rettenberger, Klaus Stehle, Richard Nagel, Uwe Steur und Josef Höck spielten ihre Einzel souverän, sodass dem Sieg hier nichts im Wege stand. Beschwingt durch die sechs Einzelsiege holten sich die drei Doppelbesetzungen Hochstädter/Rettenberger, Stehle/Nagel und Steur/Höck den 9:0-Gesamtsieg. Damit haben die Herren 50 die Führung in der Tabelle übernommen, die es nun am kommenden Samstag auswärts gegen den WF Klingen im Landkreis Aichach-Friedberg zu verteidigen gilt. (pm)