Die Schützenhilfe für Dillingen bleibt aus

Tennis-Punktrunde: Selbst der eigene 9:0-Erfolg reicht den Dillinger Herren nicht zum Titelgewinn. Die „Zweite“ schafft dagegen den Sprung in die höhere Liga.

Die ersten Tennis-Teams des TC Dillingen haben ihre Saison 2021 abgeschlossen. Besonders erfolgreich waren die Herren II, welche als Meister den Aufstieg in die Kreisklasse 1 schafften. Die Herren I waren nach ihrem 9:0-Sieg gegen den TSV Bissingen auf Schützenhilfe angewiesen – die aber ausblieb. So muste sich der TCD II am Ende mit Platz zwei in der Bezirksklasse 1 zufrieden geben. Die Jugendteams erlebten ein turbulentes Wochenende: Die Bambini konnten noch ein Unentschieden erkämpfen, die Junioren siegten erneut, während die Knaben unnötig 2:4 verloren.

Erfolg für einen Dillinger "Comebacker"

Mit dem letzten Aufgebot bestritten die Herren II ihre abschließende Begegnung gegen Höchstädt um den lang ersehnten Aufstieg. Comebacker Florian Rösch siegte – nach souveräner Führung im zweiten Satz noch mit 7:5. Youngster Jacob Koch, Julian Ziegler, David Heinzel und Marcus Redl gewannen ungefährdet. Sportwart Werner Pfeiffer machte den Meisterpunkt nach schwerem Auf und Ab, aber am Ende deutlich mit 6:2, 2:6 und 10:5 für den TCD klar. Im Doppel setzten sich zudem Rösch/Heinzl nach drei Sätzen sowie Ziegler mit Adrian Calvano (6:2, 6:1) zum 8:1-Endstand durch.

Dillinger Aushängeschild siegt "zu Null"

Parallel dazu kam das Aushängeschild des TCD, die Herren I, gegen den TSV Bissingen seiner Pflicht mit einem 9:0-Sieg nach. Daniel Oszfolk und Thilo Rinkenburger gewann 6:0/6:1. Vladimir Polak verhängte die Höchststrafe 6:0/6:0, Gabriel Simonelli agierte ebenfalls souverän (6:1/6:1). Lediglich Teamcaptain Pfeiffer (6:2/7:5) und Filip Janczycki (7:6/7:6) machten es spannend. Auch alle drei Doppel gingen an den TCD. Trotz des Erfolgs wurde es aber nichts mit dem Aufstieg in die Bezirksliga, da parallel Gersthofen glücklich mit 5:4 siegte und den Donaustädtern den Titel wegschnappte.

Die Bambini glichen einen 1:3-Rückstand noch zum verdienten 3.3 gegen den TC Nördlingen aus. Maxi Gehringer und Lukas Gärtner kämpften in ihren Einzel großartig, wurden aber nicht mit Punkten belohnt. Luis Pfeiffer gelang ein klares 6:2/6:3. Pfeiffer/Gärtner und Lukas Zechmeier/Gehringer siegten im Doppel.

Bei den Knaben war die Ausgangslage nach den Einzeln die gleiche. Dominik Gärtner musste sich in einem nervenaufreibenden Spiel hauchdünn im Match-Tiebreak geschlagen geben. Jaris Laube punktete dagegen. Gärtner/Laube gelang zwar noch ein Sieg im Doppel, die Begegnung gegen den TC Schrobenhausen war aber 2:4 verloren, da sich Adrian Calvano/Timo Gehringer unglücklich geschlagen geben mussten.

Besser lief es bei den Junioren, die ersatzgeschwächt 4:2 gegen Welden siegten. Marlon Castaldo und Timo Gehringer sowie die Doppel Jacob Koch/Julian Ziegler und Castaldo/Gehringer punkteten. Am Wochenende bestreiten die Knaben ihr letztes Heimspiel, während die Junioren zum Saisonabschluss beim TC Friedberg antreten. Die Herren III sind nach längerer Pause noch beim SV Altenberg zu Gast.