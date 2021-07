Ein Dillinger verhängt die Höchststrafe

Plus Tennis-Punktrunde: Bei 6:3-Erfolg des TC Dillingen gegen Friedberg bestätigt Daniel Oszfolk seine starke Verfassung. Beim Nachwuchs punkten nur die Bambini.

Die beiden Herren-Teams des TC Dillingen bleiben auf Erfolgskurs. Die Herren I siegten 6:3 beim TC Friedberg II, die Herren II im Spitzenduell beim FC Emersacker ebenfalls ungefährdet 6:3. Bei der Jugend gelang lediglich den Jüngsten, den Bambini ein Remis, während die Knaben und die Junioren verloren.