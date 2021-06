Ein perfekter Spieltag für die Höchstädter

Alle Mannschaften fahren Siege ein – selbst gegen ein bislang ungeschlagenes Team

Die Höchstädter Tennis-Damenmannschaften marschieren weiter. Die „Erste“ um Mannschaftsführerin Anja Kramer gab sich auch im Topspiel der Kreisklasse 1 keine Blöße und fertigte den FC Gundelfingen II souverän mit 8:1 ab. Bereits nach den Einzeln lagen die Höchstädterinnen uneinholbar vorne. Vanessa Weber (6:1, 6:0), Julia Ludewigt (6:2, 7:5), Anja Kramer (6:1, 6:0), Linda Trager (6:0, 6:0) und Joana Weber (6:0, 6:1) bescherten einen 5:1-Zwischenstand, ehe durch drei siegreiche Doppel auf 8:1 aufgestockt wurde. Nach nun drei überzeugenden Siegen aus drei Spielen nehmen die Damen I den Aufstieg in die Bezirksklasse II ins Visier.

Auch die Damen 40 gehen aktuell durch die Bezirksliga wie ein heißes Messer durch die Butter. Am Samstag empfingen sie den bis dato ebenfalls noch ungeschlagenen TSV Oberbeuren. Bereits nach den Einzeln war klar: Die Punkte bleiben in Höchstädt.

Burga Pollak (6:4, 6:2), Marianne Däubler (6:3, 4:6, 10:4), Silvia Kölle (2:6, 6:0, 10:6), Katrin Anzenhofer (6:2, 6:0) und Micha Prange (6:2, 6:2) brachten die Hausherrinnen mit 5:1 in Front. Weber/Däubler (7:5, 6:4) und Kölle/Anzenhofer (6:0, 6:4) schraubten durch ihre Doppelerfolge das Ergebnis noch auf 7:2. Damit grüßen auch die Damen 40 weiterhin von der Tabellenspitze.

Die Damen II starteten am Sonntag in die Saison – und das überaus überzeugend. Trotz dünner Personaldecke sicherten sie sich einen 4:2-Heimsieg gegen den TSV Wittislingen II. Jana Strobel (4:6, 7:6, 10:8), Sophia Veh (6:4, 6:1) und Julia Däubler (6:1, 6:1) erkämpften je einen Punkt im Einzel.

Durch den 6:3, 6:3-Doppelerfolg von Strobel/ Däubler war der erste Saisonsieg perfekt. Über den zweiten Sieg im dritten Spiel durfte sich die Herrenmannschaft der SSV freuen. Gegen den TC Lauingen gab es einen ungefährdeten 7:2-Heimerfolg. Durch die Einzelsiege von Tom Ebermayer (6:4, 6:2), Andi Vatter (6:3, 7:5), Oli Maneth (6:0, 6:1) und Sebastian Prange (6:1, 6:0) verschafften sich die Gastgeber eine komfortable 4:2-Führung.

Anschließend demonstrierten die Höchstädter ihre Doppelstärke. Ebermayer/Vatter (6:3, 6:0), Maneth/Däubler (6:2, 3:6, 10:5) und Thanner/Prange (6:2, 6:2) erhöhten auf den Endstand von 7:2.

Bei den Herren 40 ist der Knoten nun auch endlich geplatzt. Am dritten Spieltag der Bezirksliga-Saison gab es den ersten Sieg zu feiern – ebenfalls 7:2. Stefan Lemmert (7:6, 6:4), Claudius Hingst (6:0, 6:4), Marcelo Rojas (6:3, 6:4), Armin Kuhlins (6:4, 6:2) und Michael Gehringer dominierten ihre Gegner des TC Kempten im Einzel und stellten auf 5:1. Durch zwei erfolgreiche Doppel war der Endstand perfekt.

Auch die Routiniers der Herren 50 diktierten die Ballwechsel im Auswärtsspiel gegen die TeG Lechrain quasi nach Belieben. Thomas Däubler (6:3, 6:4), Hans Schimpp (6:0, 6:3) und Reimund Neumann (6:1, 6:4) setzten sich in ihren Einzeln durch und brachten ihr Team mit 3:1 in Führung. Nach den Doppelerfolgen von Bosl/ Schimpp (6:3, 7:5) und Neumann/Herb (6:0, 6:3) traten die Höchstädter ihre Heimreise mit einem verdienten 5:1-Auswärtssieg an.

Damit freuen sich die Höchstädter Tennisteams nach sechs Siegen aus sechs Spielen über ein perfektes Wochenende und blicken optimistisch auf die verbleibenden Spieltage.