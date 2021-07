Eine Meisterschaft und ein Abstieg

In der ausklingenden Saison kämpfen die Teams des FC Gundelfingen um jeden Punkt

Die Tennis-Herren 30 des FC Gundelfingen bauten ihre Siegesserie aus und gewannen nach hochemotionalen und spannenden Matches zu Hause gegen Diedorf zum zweiten Mal in Folge mit 9:0. Nach wie vor steht das Team ungeschlagen an der Spitze der Bezirksklasse 2. Bereits als Meister stehen die Damen II in der Kreisklasse 3 fest. Abgestiegen sind dagegen die Herren II.

Ein wichtiges Spiel im Kampf gegen den Abstieg aus der Bezirksklasse I stand für die Herren I daheim gegen Holzgünz an. Alexander Maier, Alexander Daumann, Manuel Schmidt und Hannes Goldschmid spielten groß auf und siegten jeweils souverän in zwei Sätzen, während Markus Nusser und Dominik Förg dank starker mentaler Leistungen im Match-Tiebreak gewannen. Und auch die guten Doppeltendenzen sollten sich fortsetzen. Somit stand am Ende ein 9:0, das bislang auch der erste 9:0-Sieg in der Bezirksklasse I ist, fest. Damit hievt sich das Team um Mannschaftsführer Daumann auf Rang fünf.

Mit einer Niederlage waren die Herren 60 in die Punktrunde gestartet und schließen diese mit einem 2:7 zu Hause gegen Wertingen auch mit einer Niederlage ab. Nur Reiner Frey im Einzel und an der Seite von Werner Stenke im Doppel punktete. Aktuell steht das Team auf Rang zwei der Bezirksklasse 1, aber Schretzheim und Hausen sind ihm dicht auf den Fersen und haben noch jeweils ein Spiel ausstehend.

Auch für die Herren III setzte es nach zwei Siegen nun in Senden-Ay die zweite Saisonniederlage. Im Einzel gewann nur Daniel Kuchenbaur knapp in drei Sätzen sowie Patrick Schubert glatt, womit das Team im Doppel gefordert war, um noch den Gesamtsieg zu holen. Hier konnte sich Kuchenbaur an der Seite von Pascal Mayer diesmal klar durchsetzen, die 3:6-Niederlage für sein Team aber nicht abwenden.

Zum dritten Mal verloren die Herren II unglücklich mit 4:5, womit sie sich aus der Kreisklasse 1 verabschieden müssen. Die Punkte am Sonntag gegen Appetshofen-Lierheim kamen von Frank Mayershofer, Marcel Weber und Lucas Bayer sowie dem Doppel Mayershofer/Weber.

Einen sicheren Sieg erzielten die Damen I. Carina Pappe an Position eins machte es in ihrem Einzel noch spannend, siegte dann aber im Match-Tiebreak. Nach dem 9:0 in Wiggensbach steht das Team sicher auf Rang zwei der Bezirksklasse 1 und schließt die Punktrunde am Sonntag daheim gegen den TC Wertingen ab.

Auch die dritte Damenmannschaft konnte sich an ihrem letzten Spieltag in Wittislingen über einen letzten Sieg freuen, der ihnen die Meisterschaft in der Kreisklasse 3 sicherte. Bis zum Schluss war es spannend: Nach den Einzeln stand es durch Erfolge von Isabel Müller und Ramona Schamberger noch 2:2. Das Doppel Müller/Veronika Sitterer siegte schnell, während Jessica Weber/Schamberger erst nach einem äußerst knappen zweiten Satz triumphierten – und somit die neu gegründeten FCG-Damen III zum Meister der Kreisklasse 3 krönten.

Die erste Kleinfeldmannschaft verlor an ihrem vorletzten Spieltag in Donaumünster, dagegen sicherte sich das Midcourtteam gegen Anhausen den zweiten Saisonsieg. Die beide Knabenmannschaften spielten auf heimischer Anlage, doch nur die „Erste“ konnte diesen Heimvorteil nutzen. Das Team um Mannschaftsführer Marvin Ranftler gewann gegen Schrobenhausen 4:2 und steht nun auf Platz zwei der Bezirksklasse 1 knapp hinter dem TC Schießgraben Augsburg, der nächster Gast ist. Die „Zweite“ unterlag Zusmarshausen glatt mit 0:6.

Die Junioren mussten nach zwei Einzelsiegen von Pascal Mayer und Luca Merenda im Doppel aufs Ganze gehen und setzten hier mit Mayer/Merenda und Elisa Frei/Julia Merenda auf neue Paarungen. Nach einem souveränen Start verloren Letztere schließlich knapp im Match-Tiebreak, sodass es am Ende nur zu einem Remis gegen Gast Offingen reichte.