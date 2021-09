Tennis

vor 55 Min.

Einige Favoriten und viele starke „Underdogs“

Plus Tennis-Turnier: Beim Raiffeisen-Teamcup in Höchstädt steigen die Halbfinals und das Finale am Sonntag. Die zwölf stärksten Herrenteams der Region treten in vier Gruppen an.

Von Markus Däubler

Seit dem gestrigen Freitag findet wieder das jährliche Einladungs- und Preisgeldturnier für die zwölf besten Vereinsmannschaften der abgelaufenen Verbandsrunde auf der Höchstädter Tennisanlage statt. Die Speerspitze der Herrenteams im Landkreis sowie die Topmannschaften TC Donauwörth (30), TC Nördlingen und TC Bäumenheim aus dem Nachbarlandkreis Donau-Ries haben sich für den 27. Raiffeisen-Teamcup qualifiziert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen