Erfolgreiche Gundelfingerinnen

Damen sorgen schnell für klare Verhältnisse, die FCG-Herren sind mehr gefordert

Der Tennisspieltag begann für die Teams des FC Gundelfingen mit dem 9:0-Sieg der Herren 30 gegen den TC Pfaffenhofen vielversprechend. Frank Mayershofer, Dominik Förg, Stephan Grün, Jochen Stricker, Julian Seitz und Holger Kapfer gaben sowohl in ihren Einzeln als auch im Doppel jeweils maximal ein Spiel ab. Damit steht die Mannschaft nach drei Siegen aus drei Spielen an der Tabellenspitze der Bezirksklasse 2.

Der Sonntag war vor allem für die drei Damenteams ein voller Erfolg. Die Damen I Carina Pappe, Isabel Adlassnig, Zemzem Cetin, Carolin Trittner, Cornelia Aust und Kathrin Pekar siegten glatt 9:0 in Krumbach. Die „Zweite“ gab beim SV Altenberg nur ein Match ab (8:1). Isabel Müller sowie die beiden Doppel Amelie Ruchti/Julia Merenda und Sarah Weber/Johanna Guggemos machten es noch spannend, siegten dann aber im Match-Tiebreak. Die Damen III mit Manuela Exner, Nicole Kerler, Ramona Schamberger und Sandra Negele triumphierten mit 6:0 in Höchstädt.

Bei den Herrenmannschaften verliefen die Sonntag-Matches dagegen wesentlich knapper und nicht immer erfolgreich. Die Herren I mussten nach nur zwei gewonnen Einzeln von Manuel Schmidt und Hannes Goldschmid im Doppel wieder aufs Ganze gehen. Der Erfolg der letzten Woche – drei Doppelsiege nach 2:4-Rückstand nach den Einzeln – sollte sich aber nicht wiederholen. Während Alexander Maier/Dominik Förg und Markus Nusser/Schmidt klar in zwei Sätzen gewannen, verloren Alexander Daumann und Goldschmid glatt, womit die 4:5-Niederlage besiegelt war.

Die Herren II warten nach der 2:7-Niederlage am Sonntag in Hausen weiter auf den ersten Saisonsieg. Nur Marcel Weber und das Doppel Weber/Frank Mayershofer punkteten. Somit steht das Team mittlerweile auf dem letzten Platz der Kreisklasse 1. Die Herren III durften am Sonntag über einen knappen 5:4-Erfolg jubeln. Das entscheidende Match kam hier von Simon Krist, der sich in seinem Einzel knapp mit 10:7 im dritten Satz durchsetzte. Die Doppel machten alles klar.

Auch die Ergebnisse der Kinder- und Jugendmannschaften waren durchwachsen. Nach dem Sieg in der vergangenen Woche musste sich das zweite Kleinfeldteam mit 7:13 Rothtal beugen. Dagegen durfte die erste Kleinfeldmannschaft über ihren zweiten Saisonsieg jubeln: 15:6 gegen die Gäste aus Welden. Die erste Knabenmannschaft siegte daheim mit 6:0 gegen Unterschneitbach, während die Knaben II in Bonstetten 0:6 klar unterlagen.