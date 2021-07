Erster Saisonerfolg für die Herren

Auch ein Nachwuchsteam des TC Lauingen feiert seinen Premierensieg

Gleich zwei Mannschaften des TC Lauingen schafften am vergangenen Tennis-Spieltag ihren ersten Saisonsieg. Zuerst gewannen die Midcourt U10, dann zogen die Herren I nach. Sie haben somit noch immer die Chance auf den Ligaerhalt in der Kreisklasse 2.

Das Herren-Duell mit Unterglauheim war bereits nach den Einzeln entschieden, die Ralf Grün (6:4, 7:6), Michael Eberlein (6:2, 6:0), Timur Kaya (6:1, 6:4), Tobias Andrich (6:2, 6:4) und Fabian Löhrer (6:1, 6:4) gewannen. Die Doppel Stephan Grün/Fabian Löhrer in zwei Sätzen und Timur Kaya/Tobias Andrich mit 10:3 im Match-Tiebreak stellten den 7:2-Endstand her. Am letzten Spieltag geht es dieses Wochenende um den Klassenerhalt.

Die Kleinsten mussten daheim gegen Deuringen ran. Dabei setzten sich Philipp Flache, Felix Wiedenmann und Miriam Matt bereits im Einzel überlegen durch. Das Doppel Flache/Wiedenmann (4:0, 4:0) machte den 8:4-Gesamtsieg perfekt. Weniger gut lief es für die Bambini 15, die sich mit 1:5 dem TC Ziemetshausen geschlagen geben mussten. Den Ehrenpunkt erkämpfte sich Vincent Barfuß nach verlorenen ersten Satz im Match-Tiebreak mit 10:5.

Ebenso wenig erfolgreich waren die Herren 40 beim TSV Bobingen. Im Einzel spielte Markus Maier mit 6:1 einen klaren ersten Satz. Den zweiten Satz gab er zwar mit 3:6 ab, doch im Match-Tiebreak (10:7) gelang ihm der einzige Matchpunkt für die Lauinger. Am Ende stand ein klares 1:8 beim deutlich überlegenen Gastgeber.

Besser lief es dabei bei den Damen 1 in Unterglauheim. Yvonne Willaschek (6:4, 6:1), Malena Castaldo (6:1, 6:4) und Cornelia Walter (6:1, 6:0) gewannen ihre Einzel klar, sodass das Gesamtergebnis in den Doppeln entschieden wurde. Daniela Pausewang/Yvonne Willaschek (6:0, 6:2) sowie Malena Castaldo/Cornelia Walter (6:2, 6:2) machten den 5:4 Sieg für die Lauinger Damen klar. Foto: Habermeier