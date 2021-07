Hausen in Lauerstellung

TC-Herren sind weiter auf Platz zwei

Die Herren I des TC Hausen konnten ihre Erfolgsserie am Sonntag gegen den SV Altenberg mit einem 7:2-Sieg fortsetzen und als Zweitplatzierter weiter an der Tabellenspitze schnuppern. Durch die Einzelsiege von Michael Winter, Felix Weihmayer, Wolfgang Brugger, Sandro Oberfrank und Stefan Reumuth war der Auswärtssieg schon sicher in der Tasche. Nach den Doppelsiegen von Winter/Reumuth und Brugger/Steur hieß es am Ende 7:2 für den TC Hausen. Kommenden Sonntag gilt es, die Siegesserie beim Heimspiel gegen den FC Gundelfingen II fortzuführen.

Das Auswärtsspiel der Herren 50 gegen den Tabellenführer WF Klingen stand unter keinem guten Stern, und so mussten die Hausener mit einer 0:9-Niederlage zurückkehren. Für das Hausener Team heißt es erstmals durchatmen, ehe am 17. Juli beim Heimspiel gegen den TC Mertingen erfolgreich aufgeschlagen wird. (pm)