Höchstädter Big Point im Damen-Aufstiegsduell

Plus Tennis: Der jüngste Spieltag bringt für die Mannschaften der SSV Höchstädt aber Licht und Schatten.

Gegen die bis dato ebenfalls ungeschlagenen Lauingerinnen landeten die Tennis-Damen I der SSV Höchstädt einen Big Point. Sie setzten sich verdient mit 6:3 durch und stoßen damit die Tür zur Kreisklasse-1-Titelgewinn weit auf. Spielführerin Anja Kramer, Linda Trager, Birgit Eser und Joana Weber sorgten für eine komfortable 4:2-Führung nach den Einzeln. Diesen Vorsprung brachten die Doppel V. Weber/J. Weber und Kramer/Trager ungefährdet ins Ziel. Kommenden Samstag möchten die Damen die überragende Saison in Altenberg mit einem Sieg veredeln und nach zwei Jahren Absenz in die Bezirksklasse 2 zurückkehren.