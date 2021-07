Höchstädter Tennisspieler schaffen Sprung in die Bezirksklasse

Plus Tennis-Punktrunde: Damen der SSV Höchstädt weisen eine makellose Saisonbilanz auf. „Durchgewürfelte“ Herren schlagen sich beim 4:5 gegen Wertingen beachtlich.

Mit einer Bilanz von 12:0 marschieren die Tennis-Damen I der SSV Höchstädt durch die Kreisklasse 1 und feiern damit nach 2018 den zweiten Aufstieg in die Bezirksklasse 2. Der spektakuläre 9:0-Auswärtssieg gegen Altenberg beweist, dass sie sich den Platz an der Sonne verdient haben.