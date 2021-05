In Dillingen sind keine Zuschauer erlaubt

Turnier: Aber „100 Prozent Sport“ beim 12. Dillinger Cup am Pfingstwochenende.

„In diesem Jahr gibt es keine Zuschauer, keine Eventmeile, aber wenigstens wieder Tennis im Wettkampfmodus“, stellt Turniermanager Werner Pfeiffer vom Veranstalter TC Dillingen fest. Nach zwei Jahren Pause findet am Pfingstwochenende der 12. Dillinger Tennis-Cup statt. 2019 war die Veranstaltung aus organisatorischen Gründen ausgefallen, vor Jahresfrist hatte Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht.

300 Euro Preisgeld sind vom TC Dillingen ausgelobt

Von Samstag bis Montag wird also endlich wieder ein Dillinger Tennis-Cup ausgetragen. Bei der zwölften Ausgabe darf freilich wegen der aktuellen Pandemie-Beschränkungen nur ohne Zuschauer aufgeschlagen werden. Beim Leistungsklassenturnier wird ein Preisgeld von 300 Euro ausgespielt. Dass die Filzbälle wieder über das Netz fliegen, ist wieder ein kleiner Schritt zurück zur sportlichen Normalität.

„Nur Spieler und die Betreuer von minderjährigen Teilnehmern dürfen auf der Dillinger Anlage anwesend sein“, sagt Pfeiffer: „Die strengen Hygieneauflagen des bayrischen Tennisverbands müssen natürlich eingehalten werden.“ Somit sei dieses Jahr nicht mehr an Rahmenprogramm mit Zuschauern möglich.

Herren schlagen in drei Klassen auf

100 Prozent Tennis gibt es aber in drei Leistungsklasse der Herren. Das größte Feld mit 31 Teilnehmern ist das Herren C (Leistungsklasse 17,1 bis 25,0). Ein Favorit drängt sich Feld mit Spielern aus Aalen, München, aus dem Landkreis sowie vom TC Dillingen auf den ersten Blick nicht auf. Am Samstag finden die ersten 15 Matches der Hauptrunde statt.

Am Sonntag startet dann das Herren-B-Feld in der Leistungsklasse 10,1 bis 18 mit 16 Teilnehmern. Topgesetzter Spieler ist der Krumbacher Florian Rösch vor TCD-Spieler Gabriel Simonelli, welcher gleich zum Auftakt gegen seinen Teamkollegen Tim Holzner sein Bestes geben muss.

Bei den Herren A (Leistungsklasse 5,0 bis 11,0 ist mit nur 13 Teilnehmern das kleinste Feld am Start, aber dank vielen Lokalmatadoren einiges an Spannung zu erwarten. An Nummer eins ist der Höchstädter Thomas Mittring gesetzt. Die Nummer vier, Dominik Keller (TC Wertingen), muss zum Auftakt gegen den ehemaligen Kreismeister Stefan Lemmert (SSV Höchstädt) ran. Zudem sind den Kreismeistern Fabian Trauner (TC Wertingen), Alexander Maier (FC Gundelfingen) und TCD-Eigengewächs Leon Pfeiffer gute Außenseiterchancen zuzutrauen.