Jetzt auch für die Damen: Raiffeisen-Teamcup in Gundelfingen

Tennis-Saisonendspurt: Der FC Gundelfingen ist am Wochenende erstmals Gastgeber für die Teams aus der Region.

Bereits zum 27. Mal wird der Raiffeisen-Teamcup für Herren in Höchstädt ausgetragen. Ab diesem Jahr haben nun auch die Damen ihren eigenen Teamcup: Vom 10. bis 12 September 2021 bekommenden die weiblichen Mannschaften des Landkreises und der Region beim FC Gundelfingen die Gelegenheit, im Kampf um einen Siegerpokal aufzuschlagen. Dabei wird nicht nur der Teamgeist gestärkt, auch Leistungsklassen-Punkte und ein Preisgeld für alle teilnehmenden Mannschaften winken. Insgesamt kommen rund 1100 Euro zur Ausschüttung.

Gundelfingen stellt zwei Teams

Neben insgesamt zehn Teams aus den Landkreisen Dillingen und Günzburg (FC Gundelfingen I und II, SSV Höchstädt, TC Kötz, TC Lauingen, TSV Offingen, TC Sontheim, TC Wertingen, TSV Wittislingen, TC Ziemetshausen) nimmt auch eine Mannschaft aus Sontheim sowie die Damen vom TC Burgberg mit der ehemaligen FCGlerin Romina Keck als Topspielerin am Turnier teil. Der FCG selbst geht mit zwei Teams an den Start. Auch hier sind Stammspielerinnen der ersten Mannschaft um Carina Pappe vertreten. Der TC Günzburg als Meister in der Bezirksliga geht als Favorit in das Turnier.

Die Günzburger Damen treffen in der Gruppenphase auf die Damen aus Lauingen und Wittislingen in Gruppe eins. In Gruppe zwei messen sich Burgberg, Ziemetshausen und Höchstädt, während die erste FCG-Mannschaft gemeinsam mit Kötz und Sontheim die dritte Gruppe bildet. Das zweite FCG-Team trifft in der Gruppenphase auf Offingen und Wertingen.

Am Freitag geht es los in Gundelfingen

Bereits am Freitag ab 15 Uhr und Samstag ab 9.30 Uhr messen sich die Spielerinnen in den Gruppenspielen. Pro Begegnung werden zwei Einzel und ein Doppel ausgetragen. Nach der Gruppenphase stehen am Sonntag dann die Halbfinal- und Finalspiele an. Der Raiffeisen-Teamcup der Damen findet unter Einhaltung der aktuell gültigen Coronarichtlinien statt. Hauptsponsor des Turniers ist der Kreisverband der Raiffeisenbanken, aber auch das Bella Italia, Intersport Seeßle und die Fahrradwelt Hausmann sind „mit an Bord“.