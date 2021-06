Nicht optimal gelaufen

Teams des TC Lauingen gewinnen nur zwei von sieben Spielen

Am zweiten Wettspielwochenende der Tennis-Sommersaison traten bei sehr hohen Temperaturen bis auf die Bambini alle Mannschaften des TC Lauingen an. Aus Sicht der Mohrenstädter konnten dabei aber nur zwei der insgesamt sieben Mannschaften überzeugen.

Den Auftakt des Wettspielwochenendes machte die Midcourt U10, die 2:10 gegen den TC Thannhausen verlor. Den Ehrenpunkt holten dabei Philipp Flache und Miriam Matt, die ihr Doppel mit 5:4, 4:1 gewannen. Bei den Knaben 15 siegte der SV Bonstetten in allen vier Einzeln. Der Gegner konnte nur in einem hart umkämpften Doppel besiegt werden. Nachdem Vincent Barfuss und Felix Flache den ersten Satz mit 6:3 gewannen, mussten sie den zweiten Satz mit 2:6 an die Kids aus Bonstetten abgeben. Der Matchtiebreak entschied mit 10:8 das Spiel zugunsten der Lauinger, sodass das Endergebnis 1:5 lautete.

Besser präsentierten sich die Herren 40, die insgesamt 6:3 gegen den FC Burlafingen gewannen. Bereits zu Beginn des Spieltages konnten die Lauinger vier Einzel für sich entscheiden. Tobias Flache (7:5, 6:3) und Vitus Schmid (6:3, 6:0) machten die Partien in jeweils zwei Sätzen klar. Dahingegen mussten Werner Pfeiffer (7:5, 4:6) und Markus Maier (4:6, 6:4) nach je einem gewonnenen und einem verlorenen Satz in den Matchtiebreak. Während Markus Maier diesen mit 10:5 klar für sich entschied, machte es Werner Pfeiffer noch einmal spannend. Zuletzt siegte er mit 11:9. Zwei Doppelgewinne machten das Endergebnis für die Lauinger perfekt. Tobias Flache und Werner Pfeiffer siegten klar mit 6:3, 6:3, ebenso wie Thomas Schombacher und Holger Schünzel (6:3, 6:0).

Der Sonntag startete für drei Mannschaften: Herren 1, Damen 1, Damen 2 – bei Regenschauern auf der heimischen Anlage, sodass der Spielbeginn einige Stunde nach hinten verlegt werden musste. Während die Herren 1 eine derbe Niederlage von 0:9 gegen den TC Dillingen 2 einstecken mussten, holte bei den Damen 2 Daniela Eickelpasch im Einzel mit 2:6, 6:1, 10:6 den Ehrenpunkt für die Lauinger gegen die Mädels vom BC Schretzheim. Besser machten es da die Damen 1, die mit 6:3 gegen den SV Altenberg siegten. Nach den gewonnenen Einzeln von Yvonne Willaschek (6:0, 6:1), Malena Castaldo (6:0, 6:2), Elena Huber (7:5, 7:5) und Stefanie Pöschel (6:0, 4:6, 10:4) stand es bereits 4:2 für die Lauinger Ladys. Die Doppel Willaschek/Huber mit 6:3, 6:2 und Castaldo/Pöschel mit 6:1, 6:1 machten den Gesamtsieg der Lauinger klar.

Die Herren 2 waren beim TSV Zusmarshausen 2 zu Gast. Fabian Löhrer gewann dabei sein Einzel klar mit 6:1 6:3, während Ralf Sommer nach 6:2, 4:6 sein Einzel im Matchtiebreak mit 10:4 für sich entscheiden konnte. Im Doppel konnten nur noch Michael Eberlein mit Ralf Sommer punkten (7:5, 6:2), sodass die Lauinger mit 3:6 nach Hause fahren mussten. (pm) Foto: Leitensdorfer (Archiv)