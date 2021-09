Nordschwabens Beste schlagen auf

Raiffeisen-Team-Cup mit zwölf Mannschaften von Freitag bis Sonntag in Höchstädt

Bereits zum 27. Mal trifft sich am Wochenende die Tennis-Elite Nordschwabens zum Raiffeisen-Team-Cup auf der Höchstädter Tennisanlage. Die zwölf besten Herrenmannschaften der abgelaufenen Freiluftsaison spielen um den begehrten Wanderpokal und einen Preisgeldtopf von insgesamt 1850 Euro. Der Turniermodus ist dabei an den ehemaligen World-Team-Cup in Düsseldorf angelehnt und garantiert Spannung.

Alle regionalen Topteams und ihre Starspieler sind vertreten. Titelverteidiger ist der TC Dillingen, der sich im Vorjahresfinale gegen den TC Donauwörth (30) durchsetzen konnte. Nach einer starken Punktrunde verpassten die Dillinger nur knapp den Aufstieg in die Bezirksliga und möchten ihre Saison nun erneut mit dem Team-Cup-Wanderpokal veredeln.

Neben den beiden 2020er-Finalisten gehören außerdem der FC Gundelfingen und der TC Wertingen zum engeren Favoritenkreis. Der FCG belegte in der Bezirksklasse 1 den vierten, die Wertinger den fünften Platz. Als viertes und letztes Team der Bezirksklasse 1 schlägt der TSV Bissingen auf. Der Finalist des Jahres 2018 ist immer für eine Überraschung gut.

Dies gilt auch für den TC Rot-Weiß Nördlingen, das einzige Team der Bezirksklasse 2. Die Nördlinger konnten das Turnier bereits zweimal für sich entscheiden. Komplettiert wird die starke Konkurrenz durch den BC Schretzheim, TC Bäumenheim, TC Hausen, TSV Wittislingen sowie TSV Buttenwiesen, die allesamt in der Kreisklasse 1 beheimatet sind. Der Gastgeber aus Höchstädt schickt seine „40er“ mit einer Wildcard ins Rennen. Das Team um Mannschaftsführer Anton Keller hat dieses Jahr wieder einmal die Bezirksliga aufgemischt und einen starken dritten Platz belegt. Jetzt wollen die Routiniers auch beim Team-Cup glänzen.

Nicht nur das Teilnehmerfeld verspricht den Zuschauern starkes Tennis, auch der Turniermodus selbst ist hochinteressant. Jede Begegnung besteht aus zwei Einzeln und einem Doppel, was Spannung in jeder einzelnen Partie garantiert. Das Team, das am Ende den Platz an der Sonne einnehmen möchte, muss vier erfolgreiche Begegnungen mit insgesamt acht Einzel- und vier Doppelspielen bestreiten. Am Ende einer langen Tennissaison geht dies ziemlich an die Substanz, trotzdem wird jedes Jahr bis zum letzten Schweißtropfen gekämpft.

Eigens für dieses Turnier ist eine Zuschauer-Tribüne errichtet. Die Siegerehrung findet am Sonntagabend gegen 17 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Infos gibt es auf der Turnier-Webseite www.team-cup.com und den Social-Media-Kanälen (Instagram: @raiffeisen_teamcup; Facebook: @RaiffeisenTeamCup) Foto: Habermeier