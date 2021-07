Schretzheims Mannschaften enttäuschen

Lediglich die Herren 1 überzeugen an der Tabellenspitze

Weiterhin ungeschlagen bleibt die erste Tennis-Herrenmannschaft des BC Schretzheim in der laufenden Saison. Nach einem 8:1-Kantersieg in Weisingen führt die Mannschaft weiterhin die Tabelle in der Kreisklasse 1 an. Punktelieferanten waren Thomas Keis, Christoph Balzer, Axel Braun, Benedikt Hirner, Manuel Wiedmann, Helmut Kapp und Thomas Schuhmair. Die zweite Herrenmannschaft kam über ein 1:5 gegen Emersacker II nicht hinaus. Das Doppel Nico Müller/Moritz Dietrich sorgte für den Ehrenpunkt.

Weiterhin nicht in Fahrt kommt die erste Damenmannschaft. Nach einem 3:6 auf heimischer Anlage gegen Altenberg belegt sie den letzten Tabellenplatz. Die Einzelsiege von Sandra Hartner und Sabine Pollok (6:0/6:0) sowie das gewonnene Doppel von Nina Brugger/Sandra Hartner waren für einen Gesamterfolg zu wenig. Die Damen II konnten gegen Gundelfingen III wenigstens ein 3:3-Remis erspielen. Ärgerlich war, dass nach den gewonnenen Einzeln von Emily Schneider, Nina Abold und Tina Fröhlich beide Doppel verloren gingen. Auch für die Herren 60 gab es beim TC Wertingen nicht viel zu holen. Kurt Eberhardt gewann in Match-Tie-Break mit 10:7 und Winfried Götz profitierte von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners. Das Doppel Winfried Götz/Heinrich Wunderle verkürzte zum 3:6. Spielfrei hatten die Herren 40 sowie die Herren 65. Die Junioren 18 enttäuschten beim 0:6 gegen den TC Oettingen. Beim 3:3 der Knaben 15 gegen den TC Westendorf punktete Amelie Marbus im Einzel und im Doppel mit Partnerin Juliana Dann sowie die Paarung Luca Pennacchia/Kacper Cackowski. (pm)